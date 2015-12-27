“Belediye de Şirket de Kusurlu”

Belediyenin kaldırım çalışmalarının yüklenicisi olan ve plansız-düzensiz çalışma vatandaşı canından bezdiren Esenlik Şirketi, aydınlatma direkleri dikiminde de sınıfta kaldı. Belediyeye ait elektrik direğindeki elektrik kaçağı bir vatandaşın ağır şekilde yaralanmasına neden oldu. Mahkeme tarafından suç kusur oranının belirlenmesi için atanan bilirkişinin raporu, Esenlik Şirketinin taşeron firmasının “asli”, gerekli kontrolü yapmadığı ve güvenliği almadığı için Malatya Belediyesi ile Esenlik şirketinin “tali” kusurlu olduğu, elektrik dağıtım şirketinin de bitirilmeyen tesisata elektrik akımı verdiği için, Belediye ve Şirket ile aynı oranda kusurlu olduğu belirtildi.

Olayın Gelişimi

Malatya Belediyesi tarafından dekoratif aydınlatma direklerinin dikim işi ihalesi Esenlik Şirketi kazandı. Şirket, işi Ege Elektrik adlı bir firmaya devretti. Firma, Halep Caddesi güzergahında direklerin dikimi sırasında oradan geçmekte olan Mahmut Hanege adlı vatandaş direklerdeki kaçak elektrik yüzünden ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve yataklı tedaviden sonra haftada 3 gün fizik tedavisi ile psikolojik tedavi gören Mahmut Hanege yargı yoluna başvurdu. Adli Tıp Şube Müdürlüğünün düzenlediği raporda yer alan “Müştekinin vücudunda elektrik akımı geçmesi sonucu oluşan yaralanmasının, kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu” ve “Kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı” görüşleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurumların kusur oranı tespiti için bilirkişi atandı. İş Kazaları ve İş Güvenliği Bilirkişisi Halis Kerimoğlu tarafından düzenlenen raporun sonuç ve kanaat bölümünde;

“1-Aydınlatma direğinin bağlantılarını sağlıklı bir şekilde tesis etmemesi nedeniyle elektrik yapım şirketi Ege Firmasının asli kusurlu olduğu,

2-Gerekli kontrolü yapmamak ve gerekli güvenliği almamaktan dolayı Malatya Belediye Başkanlığı ile Esenlik şirketi ve bitirilmeyen tesisata elektrik akımı veren Elektrik dağıtım şirketinin tali kusurlu olduğu” ifadeleri yer aldı.