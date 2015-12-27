Belediye Önünde Paso Eylemi

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketler bünyesinde çalışan personeli paso endişesi sardı. Büyükşehir belediyesi tarafından tatmin edici açıklama yapmayınca pasoları iptal edilen personel, belediye önünde eylem yaptı. Eylem yapan personeli temsilen 3 kişi belediye üst yönetimi ile görüştükten sonra olaysız şekilde dağıldı. Belediye yetkilileri “Sorunu çözmek için çareler ararken yapılan bu protesto hiç de hoş değil.” diyerek yapılan eylemin hoş olmadığını belirtikten sonra “Belediyemizde çalışan personel için çeşitli formüller üzerinde duruyoruz. Aylık 90 biniş üzerinden yapılan hesaplar sonucu ortaya çıkan 1800 lira olan yıllık paso ücreti için 300 lira bir tutarı personelden geri kalan kısmını ise bağlı olduğu şirketlerden veya büyükşehir belediyesinden karşılamayı düşünüyoruz. “ ifadeleriyle geçtiğimiz yıl 190 lira olan paso bedelini 300 lira olarak düşündüklerini belirttiler. Belediye personeli ise “Belediyemiz tatmin edici bir açıklama yapmadı. Yıllık paso ücreti olarak 800 lira alınacağı söylentileri var. Maaşımız ne kadar ki. Eğer 800 lira rakamı doğruysa bir aylık maaşımızı çalıştığımız kuruma geri ödeyeceğiz demektir” diyerek Belediye yönetiminden tatmin edici bir açıklama yapılmasını istediler.

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