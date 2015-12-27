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Malatya Haber -

Belediyecilere Hizmet İçi Eğitim

Belediyecilere Hizmet İçi Eğitim
  • 27.12.2015
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, yönetici ve çalışan personele yönelik hizmet içi eğitim seminerlerine başladı.

Fırat Kalkınma Ajansı ile ortak yapılan ‘Teknik Destek Programı’ isimli eğitim seminerinde, Malatya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çalışanlarına yönelik Stratejik Planlama, Bütçeleme ve Performans Değerlendirme Eğitimleri verilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Beydağı toplantı salonunda başlayan eğitim semineri 3 gün sürecek. Eğitim seminerinin birinci gününde Stratejik Planlama eğitimi verildi.

Devlet Bütçe Uzmanı Salim Demirhan tarafından verilen eğitim programı ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntem ve kaynak dağılımını planlamak ve diğer belediyeler tarafından hazırlanacak plan içerisinde bütünlük arz etmesini sağlamak amaçlanıyor.

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