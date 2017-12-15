Belediyeden 230 Kameralı ‘Güvenlik İzleme Merkezi’

Yeşilyurt Belediyesi, güvenlik amacıyla 230 ayrı noktaya yerleştirdiği kameralardan gelen görüntülerin tek bir noktada izlenmesi amacıyla Güvenlik İzleme Merkezi kurdu.

BAŞKAN POLAT MERKEZİ ZİYARET ETTİ, GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından altyapısı tamamlanan ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başlayan Güvenlik İzleme Merkezi’ni ziyaret ederek, Hizmet Binaları, Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri ve Parklara yerleştirilen 230 adet kameradan gelen görüntüleri izlerken, teknik alt yapı ve takip konularında izlenecek çalışma metodu hakkında Başkan Yardımcısı Rıza Murat Türksoy’dan bilgiler aldı.

“SİSTEM 365 GÜN 24 SAAT KAYIT YAPIYOR”

Teknoloji çağının gerektirdiği inovatif projeleri tek tek hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Türksoy, “Kentimizdeki ve ilçemizdeki huzur ortamını daha iyi bir seviyeye getirmek adına farklı bölgelerdeki hizmet binalarımız, sosyal yaşam alanlarımız, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimiz ile veznelerimizin olduğu bölgelere 230 adet kamera yerleştirdik. Kameralardan gelen görüntüleri tek bir noktada takip etmek adına Güvenlik İzleme Merkezimizi hizmete sunduk. 365 gün 24 saat kayıt yapabilecek şekilde teknik alt yapısına sahip bu merkezimizde elde edilen görüntüler özel teknoloji odasında personellerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. İlçemizin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kurduğumuz bu yeni sistem sayesinde meydana gelebilecek her hangi bir olay karşısında elde edilen görüntüler talep gelmesi durumunda Emniyet Müdürlüğü ve diğer güvenlik birimleriyle paylaşılacak. Bunun yanı sıra merkezimizden güvenlik görevlileri arasında telefon ve telsiz haberleşmesi, kameraların takibi, alınan ihbar ve şikâyetler değerlendirilerek, motorize ekibinin olay mahalline sevki ile seri bir şekilde olaya müdahale edilmesi de sağlanacaktır. İlçemizdeki huzur ve güven ortamını daha da güçlü hale getirmek adına bu sistemin önemli faydalarını göreceğimiz kanaatindeyim. Teknolojik gelişmelerden sürekli istifade ederek ilçemizin her alanda gelişmesine önem verirken, bu hizmetlerin Belediye’ye kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum” dedi.

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