“Belki Son 1-2 Maç Yeni Stadda Oynatılabilir”

Malatya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, Malatya’ya yeni yapılan statla ilgili yaptığı açıklamada “Tüm Malatyalılar gibi biz de stadın bakanımız tarafından teslim alınıp, bize verileceği günü bekliyoruz. Öyle tahmin ediyorum, Nisan sonu Mayıs başı gibi belki bir iki son maç yeni statta oynatılabilir” dedi.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nde İHA’ya açıklamalarda bulunan Sadi Fındıklı, mevcut yüklenici firmanın kendi üzerine düşen işleri bitirmek üzere olduğunu ancak stadın devralındıktan sonra maç oynanması için bir süre daha bekleneceğini belirti.

“Stadyumun bitmesi bu nedenle biraz zaman alabilir”

Evkur Yeni Malatyaspor’un bu sezonun son maçlarını yeni statta oynayabileceğini kaydederek, “Stat yapılırken ilk aşamada görülemeyen bazı eksiklikler oluyor, projede olmayan, ya da sonradan revize edilen işler çıkıyor. Bunlar locaların bölünmesinden, soyunma odalarına kadar diğer eksiklikleri oluşturuyor. Şu anda mevcut firma kendi üzerine düşen işleri bitirmek üzere. Ancak bu demek değil ki hemen stadı bakanlığımız ya da TOKİ devralır almaz burada maç oynanacak. Her şeyden önce zemin konusu var. Mevsim itibariyle çimlerin canlanıp kök salmaları, üzerinde top oynanacak seviyeye gelmesi çok önemli. Şu an ki çimlerimiz rulo çimler, biyolojik ritimleri gereği kış aylarında çalışmıyor. Bahar aylarında çimler kök salınca zemin oturacak. Tabi sadece zemin üzerinden gitsek bile sezon sonunu bulmuş oluyoruz. Zaten bakan bey de böyle istiyor. Öyle tahmin ediyorum ki Nisan sonu Mayıs başı gibi belki bir iki son maç yeni statta oynatılabilir. Antalya, Kayseri, Mersin hatta Galatasaray bile erken girmesinden dolayı sıkıntı yaşadı. Hatta uzmanlar eğer erken girilirse zemin yeniden değişebilir diyorlar. Stadyumun bitmesi bu nedenle biraz zaman alabilir. Mevcut sahamız İnönü Stadı’nın ağır tonajlı makinelerle kar temizliği yapılması sonucu drenaj sistemi çöktü. Artık balçık oluyor ve çimler de çalışmıyor. Tabi yeni stattan dolayı artık bakım da yapılmıyor stadın her bölümünde sıkıntı yaşanıyor. Burada temennimiz Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk yolunda bazı maçlarını yeni statta oynayabilmesidir” diye konuştu.

