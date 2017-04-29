“Ben Hiçbir Şey Düşünmüyorum, Çünkü..”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, “Yolumuz çok zor, biliyoruz. Cenab-ı Allah, inşallah muvaffak eder. Hak ediyoruz, çocuklar bunu hak ediyor” dedi.

1-0 kazandıkları Göztepe maçı sonrası açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, “Yine devam edeceğiz. Zorlu bir müsabaka daha gelecek. Ne olursa olsun en önemlisi Göztepe karşısında cevap vermekti. Kesinlikle olmazsa olmaz bu maçı kazanmak durumundaydık. Çünkü rakiplerde bekliyordu. Ama futbolcu kardeşlerim sadece skorla değil, gerçekten iyi bir oyunla, rakibe hiçbir pozisyon vermeden, ilk devre hava çok sıcaktı ama bastırarak galibiyeti aldılar. Futbolcuları kutluyorum, gerçekten iyi bir müsabakaydı” diye konuştu.

Buz, şampiyonluğu çok istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Eskişehirspor maçında aldığımız mağlubiyetten dolayı çok üzüldük. Eskişehirspor maçında yanlışları yaptık. Bu negatif momentumu durdurmamız gerekiyordu. Giresunspor deplasmanından 1 puan aldık tamam arkasından içeride kazanmak durumundaydık. Onu da yaptık ama cesaretli ve iyi bir oyunla yaptık. O da çok güzel oldu. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Sadece bu galibiyet bugün için seviniyoruz. Önümüzde Bandırmaspor maçı var, o maça konsantre olup devam edeceğiz.”

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluğu hep birlikte kutlamak istediklerini kaydederek, “Ben hiçbir şey düşünmüyorum. En güzel senaryoyu Cenab-ı Allah yazar. İnşallah şampiyonluğu burada hep beraber kutlayabiliriz. Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor. Bizler, bu çocuklar şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah sevineceğiz ama önümüzde daha 4 maç var” dedi.

Buz, maç sonu yaşanan sevinçle ilgili ise “Başkanla, sizlerle gece gündüz birlikteyiz. Bu işin içinde baskı da var, her şey var ama önemli olan cesaretli ve isteyerek bu işi 3 puanla bitirmekti. Göztepe açısından çok çok önemli bir müsabakaydı. Taraftarlarımızda maçın başından sonuna kadar susmadı. Onlara da teşekkür ediyorum. Taraftar böyle itici güç olmalı. Gereken puanları alacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi DURDU, Mehmet GÖRESİYE- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com