‘Beni de Bagaja Kim Koydu?’

02.00 sıralarında park halinde olan otomobilin bagajından sesler gelmesi üzerine kapağı açan polisler, bir şahısla karşılaştı. Uyuşturucu hap ve esrar da çıkan otomobilin sahibi olan şahsın bagaja nasıl girdiğini hatırlamadığını öne sürdüğü bildirildi.

Bentbaşı Mahallesinde park halindeki otonun bagaj kapağını açan polisler, 29 yaşındaki Ü.B. adlı şahsı buldular. Bu şahıs ifadesinde, arkadaşları ile birlikte alkol aldığını, 22.30 sıralarında evlerine gitmek üzere bürolarından ayrıldıklarını, alkollü olması nedeniyle aracını 26 yaşındaki M.E.nin kullandığını, kendisinin de arka koltukta bulunduğu sırada uyuduğunu, kendine geldiğinde aracın bagaj kısmında olduğunu fark ettiğini, kim tarafından bagaja konulduğunu bilmediğini anlattı. M.E. ise ifadesinde, Ü.B.yi eve bıraktıktan sonra evine gittiğini, bu şahsı bagaja kimin kilitlediğini bilmediğini söyledi.

Otoda bir miktar esrar ile 5 adet hap bulunduğu belirtilirken, Ü.B. bu maddelerin kendisine ait olmadığını söyledi.

Polis olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.