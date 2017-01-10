Şimdi Hedefi Dünya Zirvesi

Uluslararası Avrupa Muay Thai Federasyonu (EMF) Antalya Açık 20016 Muay Thai Kupası’nda, Wai-Kru dalında Avrupa şampiyonu olan 13 yaşındaki milli sporcu Berkant Erdoğan, başarısını bu yıl düzenlenecek dünya oyunlarında zirvede yer alarak taçlandırmak istiyor.

Yaklaşık 4 yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle muay thai sporuna başlayan Berkant, Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen 2014, 2015, 2016 il seçmeleriyle 2014 ve 2015’te Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası’nda birincilikler elde edip başarılı sonuçlar almaya başladı.

Önceki yıl Aydın’da düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda ikinci sırayı alarak milli takıma seçilme hakkı kazanan genç sporcu, son olarak Antalya’da düzenlenen, 200 ülkeden 300’e yakın sporcunun katıldığı EMF Antalya Açık 20016 Muay Thai Kupasında Wai-Kru dalında birinciliği göğüsledi.

Basamakları birer birer tırmanan Berkant Erdoğan, şimdi de gözünü dünya oyunlarına dikti. Vakit kaybetmeden antrenmanlara başlayan genç sporcu, dünya oyunlarında Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Berkant Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce anne ve babasının teşvikiyle muay thai sporuna başladığını söyledi.

Başarılı olabilmek için çok çaba sarf ettiğini belirten genç sporcu, antrenmanlarını hiç aksatmadan düzenli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Spora ilk başladığında zorlandığını anlatan Berkant, “Daha sonra bu sporu kavramaya başladım. Şu ana kadar 5 şampiyonaya katıldım. Türkiye ikinciliği, Doğu Anadolu birinciliği 2 defa İl birinciliği, 1 defa il ikinciliği elde ettim.” diye konuştu.

Aralık ayında gerçekleştirilen Uluslararası Avrupa Muay Thai Açık Kupası’nın ise zor geçtiğini belirten Berkant, “Zorlu bir süreçti. Şampiyonda hedefim birinci olmaktı, ona da ulaştım. Bundan sonraki hedefim dünya oyunlarında başarılı olmak ve Türkiye’yi temsil etmek.” dedi.

Eğitimine devam ederek üniversite bitirmeyi planladığını vurgulayan Berkant Erdoğan, ilerde beden eğitimi öğretmeni olup, sporcu yetiştirmek istediğini sözlerine ekledi.

– Haftada 6 gün antrenman yaptı

Muay Thai Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz da şampiyonada başarılı sonuç aldıklarını ve yetiştirdiği sporcularından Berkant’ın Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi.

Şampiyonada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etme gayreti gösterdiklerini dile getiren Yavuz, uzun ve yorucu antrenmanlarının neticesini aldıklarını belirterek, “Sporcumuzla haftada 6 gün antrenman yaptık. Okulunu aksatmaması için hazırladığımız programla çalıştık. Berkant, hem okulunda hem da sporunda başarılı oldu. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye görüş belirtti.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Yalçın da muay thainin ferdi yapılan spor olduğuna işaret ederek, başarı için düzenli çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Bireysel sporların daha çok amatör olarak yapıldığına işaret eden Yalçın, “Kısıtlı imkanlarla, il müdürlüğümüzün destekleriyle sporcumuz başarı elde etti.” ifadesini kullandı.

AA