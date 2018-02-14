Berlin Malatyalılar Derneği Kongresi

Almanya’nın başkentinde 1999’dan bu yana faaliyet gösteren Berlin Malatyalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (MakYaD)’nin olagan genel kurulu yapıldı ve yönetim yeniden aday olan Sait Peşmen (aşağıda ilk fotoğraftaki) başkanlığında oluşturuldu.

Divan Başkanlığı’nı Berlin- Brandenburg Türkiye Toplumu’nun yönetim kurulu üyesi Celal Altun’un yaptığı genel kurulda seçilen Peşmen’in başkanlığındaki yönetimde Erhan Merttürk ve Alparslan Pektaş Başkan yardımçılıklarına, Hüsnü Soyer Yazmanlığa, Ercan Avşar Saymanlığa getirilirken, Murat Soyer ve Hasan Basri Gökçe de üye olarak görev aldılar. Denetim Kurulu ise Tahir Pektaş, Hanifi Çınar ve Fırat Deniz’den oluştu.

Genel kuruldan sonra, dernek yöneticileri ve üyelerinin ailelerinin de katılımıyla Berlin Çorumlular Derneği lokalinde kahvaltılı bir tanışma kahvaltısı düzenlendi. Dernek üyelerinden Ercan Kaya ve eşinin organize ettiği kahvaltı samimi bir hava içerisinde geçerken, burada konuşan başkan Sait Peşmen, “Ekim ayında yapacağımız Berlin Malatyalılar gecemiz için hazırlıklara şimdiden başlayacağız. Başta eski başkanlarımız olmak üzere üyelerimizden, hemşehrilerimizden bu konuda destek bekliyoruz.”dedi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com