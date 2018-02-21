Beydağı Tabiat Parkı’nın Yapımına Başlanacak
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart ayı içerisinde Beydağı Tabiat Parkı’nın 1. Etap çalışmalarına başlanacak. İnderesi bölgesinde bulunan 900 dönüm alan üzerine kurulacak Tabiat Parkı etaplar halinde yapılacak. Öte yandan, alanın bir kısmı ise Anıtlar Kurulu tarafından 2. derece sit alanı olarak tescillendi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bazı Büyükşehir Belediye yöneticileriyle birlikte alanda incelemeler yaptı. Geziye Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç da katıldı.
Başkan Çakır, “Yeşil alanların Malatya’da artması konusunda titizlikle çalışıyoruz. Orduzu Pınarbaşı mevkisinde bulunan Turgut Özal Tabiat parkını etap etap yaparak 600 dönüme çıkardık. 22 milyon liralık yatırım yaptık ve her alanını kullanır hale getirdik. Orada da çalışmalarımız devam ediyor.
Beydağı Tabiat Parkımızın Malatya’ya kazandırılmasında Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun önemli katkıları oldu. Bu alandaki çalışmalarımızı 3 etap halinde yapacağız. 1. etap Mart ayı içinde başlıyor. Buradaki parkımız için İnönü Üniversitemiz ile ortaklaşa yaptığımız çalışmalar sonunda 15 proje ortaya çıktı. Bu projelerden en uygun olanını burada hayata geçiriyoruz.
Projemizin içinde kır kahvesi, lokantalar, çocuk oyun alanları, idari bina, çadırlı kamp alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, WC’ler, büfeler, mescit, otopark alanları, açık spor alanları, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, tenis kortları, süs havuzları, piknik alanları olacak.” dedi.
Başkan Çakır, “Bakanlığımızdan 1.5 milyon liralık ilk katkı geldi. Sosyal hayata dair her şey bu parkımızın içinde olacak. Gelecek yıllarda planladığımız çalışmalarla parkımızı daha da büyüteceğiz. Bittiğinde Malatya’da her yaş grubundan insan burada rahat nefes alacak. Ailesiyle birlikte hoşça vakit geçirecek. Bu projenin ortaya çıkmasında emeği olan başta Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Bülten- malatyahaber.com
Yorumlar
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Gaziantepteki hayvanat bahçesi 1 yılda üç milyon ziyaretçi alıyor neden bizde de olmasın ama bizde yapımına başlanan hayvanat bahçesi Gaziantep hayvanat bahçesinin yanından bile geçemez biraz büyük düşünmek lazım.
O ne yav? Tabiat parkına Otomobillerin vızır vızır girip çıktığı devasa bir giriş kapısı mı yapacaklar? Tabiat parkı böyle mi olur? isterseniz bir tane de 23 katlı bina yapın orta yerine. Tabiat parkı görmesek yutturacaksınız. Sizin asıl niyetiniz belli de neyse.
Başkanım, halk Beydağı’nın zirvelerine kadar uzanan teleferik istiyor! Örnek proje istiyorsanız Ordu’da ki sistemi inceleyebilirsiniz. Şehrin içinden zirveye uzanan çok güzel bir sistem yapmışlar. Zirvede yapılacak bir sosyal tesisle birlikte büyük sükse yaparsınız. Ayrıca bu bölgeye yada şeker fabrikası arazilerinden birine hayvanat bahçesi istiyoruz! Hadi başkanım sen bu işleri seçimlerden önce yaparsın, inanıyoruz sana.
İşsizler vakit geçirsin diye heri yeri park yaptınız…….park yapmayın insanların çalışabileceği iş yerleri açın…Ama herkesin çalışabileceği iş yerleri istiyoruz..sadece eşinizin dostunuzun, yada günlerce iş verin diye size yalakalık yapanların değil
Çocuklar ı hayvanat bahçesine Gaziantep e götürüyoruz neden Malatya’da da olmasın ki??
yapılan proje kağıt üzerinde çok güzel keşke iş de anlayan belediye başkanı ve yardımcıları olsaydı belki malatyaya hizmet olurdu saygılar
Sen teleferikten haber ver baskan 2 senedir oyaliyorsun secim yatirimi mi yapacaksin?
Yazık edersiniz o bölgeyi kullanımına açarsanız, çok yazık, bir kaç defa fotoğraf çekimine gittim, neredeyse insan eli değmemiş, şehrin merkezinde ama ayrı bir doğaya sahip buradaki çeşitliliği ancak insanlara fotoğraflarla videolarla göstermek gerekir imkan olsaydı da orada çektiğim canlıları buradan sizlere gösterebilseydim aynı gün dört- beş çeşit böceğe ilk kez bu bölgede rastladım , Orduzu tabiat parkını görüyoruz, yazın atım atacak yer kalmıyor, yapılan ızgaralardan nefes alınmıyor Allah rahmet etsin Malatyam
KARDEŞİM GÜZEL BİR NOKTAYA PARMAK BASTIN AYNEN DE ÖYLE ALLAH RAHMET ETSİN MALATYA
Güzel kardeşim doğa tabiat istiyorsan
Çıkıp arapgire hekimhana darendeye arguvana şehir dışlarına gidebilirsin
1 Saat maximum gidiş süresi,
Fakat bu malatyalı Tabiat parkları olsun istiyor,
Haftasonları şöyle bir ailesiyle gidip mangal yapıp eğleneceği doğru düzgün alanlar istiyor,
Battalgazinin neden Sümer parkı gibi bir parkı olmasın
Değilmi ?
Battalgaziye daha 1 avm yapılmadı değil mi ?
Keşke Malatya belediye başkanı Feridun Şinasi Kazancıoglu olsa…
Telefirik.kernek.beydagi..projesi.baslasin.baskan
Sayın büyekşehir belediye başkanım buraya hayvanat bahçeside istiyoruz antep sadece bu hayvanat bahçesi sayesinde birsürü ziyaretçi çekiyor çevre illerden
İnderesinde bulunan TOKİ’ler Malatya’nın doğayla irtibatını kesen mezar taşlarıdır. Hala Malatya’nın üst yamaçlarına yüksek inşaat ruhsatı vermeye devam ediyorlar. Memleket yamalı bohçaya döndü.
Bu proje için çok çalışılmali teleferik projesine başlanilmali.
Güzel olur geniş bir arazi, en azından malatyamıza yeşillik katar
Yanlış hatırlamıyorsam bu proje ilk açıklandığında hayvanat bahçesi yokmuydu yada vardı projeden mi çıkartıldı?
Çok güzel bir proje, tebrik ederim. Burası şehrimize değer katacaktır.
Hiç kafanızı yormayın.artık paraları çarçur etmeyin.Size çok basit,kolay ve daha ucuz bir teklifim var.Sadece ve sadece ağaç dikin gerisine karışmayın.
Kernek’ten Bey Dağına teleferik projesi vardı ne oldu.Ses so
luk çıkmadığına göre anlaşılan vaz geçtiler.
Keşke elinizi oraya da sürmeseydiniz. Orduzu Pınarbaşı gölünü kayısı sulama havuzuna dönderdiniz. Çevresini kayalarla çevrelerini. Tepesine spor okulu oturttunuz.Darendenin Tohmasını da kayalarla çevirip içine bir güzel bambaşka şeyler ettiniz.Buraya karışmasanız olmaz mı? Yalvarırım…
Beydağı’nı komple ağaçlandıracak bi proje olmadığı sürece gerisi hiç biri proje değil makyaj olur
iyi hoş ellerinize sağlık diyelim, bu konu park ve bahçeler daire başkanlığını ilgilendirmiyor anlaşılan çünkü kimse ya katılmadı yada davet edilmedi, işten anlayan bir tane üst kademe park bahçeler kalmadı ondan olabilir.
Yanıbaşımızda Beydağı duruyor ey kıymetli şehrin idarecileri vede vekilleri…
Neden burası Uludağ gibi değerlendirilmiyor.
Çok bir şey istemiyoruz uludağdaki gibi yapılan kayak pistlerinin 10/1 ne bile razıyız.
Elazığda bile Sivriceye gidiliyorken neden biz Malatyalılar mahrum burakılıyoruz.
Yama dağına tesis yapıldı sözde bilmiyorum son durumu nasıl vaziyette yıllardır devam ediyor buraya ulaşım neredeyse 100 km civarı ama yanı başımızda beydağına üçgöze köyünden ulaşım neredeyse 40-45 dakika.
Lütfen Beydağının kıymetini bilin artıkkkk.
Doğru düzgün kar yağmıyorki tesis yapılsın tesis için en iyi yerler karın olduğu Hekimhan Pötürge gibi yerler tabi yapabilirlerse
Doğru dürüst kar yağmıyor dediğin Beydağına şimdi dışarı bir çıkta bak kar varmı yokmu, bu yıl ılık geçmesine rağmen Beydağı çoğu zaman karlıdır. Biz diyoruz merkeze yakın olsun sen diyorsun hekimhan pötürge.
Kar yağınca çocuklar kapısının önünde kayabiliyorsa Beydağında şimdiki karda hayli hayli kayar.
Bu proje gerçekleşirse malatya halkının nefes alabileceği bir mekan kazanacağını umuyorum. Inşallah görürüz.
Güzel olur