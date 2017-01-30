Bıçaklanan Şahıs Öldü
Uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 44 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi.
Olay, 26 Ocak günü Tandoğan Mahallesinde meydana geldi. Eski bir husumetten kaynaklanan kavgada 44 yaşındaki Bayram Kaynak, 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırıda ağır yaralanan Bayram Kaynak, Devlet Hastanesi’nde tedavi altında iken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan şüpheliler N.K., F. K. ve N.K. adlı şahıslar Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Cinayetle sonuçlanan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."