‘Bine Çıkarılması Sözünü Aldık’

AKP Malatya milletvekili ve partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Öznur Çalık, Malatya’ya yapılan 436 sosyal konut sayısının bine çıkarılma sözünü aldıklarını belirtti.

Malatya milletvekili Öznur Çalık, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar ile yaptıkları görüşmede, Malatya’da inşaatı bitme aşamasına gelen 436 sosyal konutun az olduğunu ilettiklerini, bu konutlar için 7 bine yakın başvuru olduğunu söylediklerini belirtip, “TOKİ Başkanımız sayın Erdoğan Bayraktar’dan sosyal konut sayısının arttırılmasını istedik. Darende ilçesine de 100 adet olmak üzere Malatya’ya sosyal konut sayısının bin’e çıkarılma sözünü verdiler” ifadelerini kullandı.

Malatya’da Beydağı Bölgesi Yavuz Selim İlköğretim Okulu üst tarafında inşaatı tamamlanmak üzere olan toplam 436 sosyal konut, bir artı bir oda, 45 metrekare olarak inşa ediliyor. Fakir vatandaşlara yönelik olarak kur’a usulüyle belirlenen hak sahipleri ayda 100 TL ödeyerek, ev sahibi olacak. Ödeyemeyenlerin aylık taksitlerini ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü ödeyecek. Hak sahibi ise öder duruma gelince ev parasını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü’ne ödeyecek.