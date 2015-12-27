Bir Avuç Deniz
Gösterim tarihi : 11 Mart 2011
Yönetmen : Leyla Yılmaz
Oyuncular : Berrak Tüzünataç , Engin Altan Düzyatan , Zeynep Özder , Ahu Yağtu , Can Gürzap
Senaryo : Leyla Yılmaz
Yapımcı : İlyas Başsoy
Müzik :
Görüntü yön. : Torben Forsberg
Tür : Dram , Romantik , Türk Filmi
Süre :
Yapım yılı : 2010
Ülke : Türkiye
Dağıtıcı : Cine Film
“Bir Avuç Deniz”, Deniz isimli bir kızın, Deniz’e aşık Mert’in, Mert’e aşık Deniz ve Dilek’in, belki de hepsinden önemlisi, oğlu Mert’e aşık Rana Hanım’ın hikâyesi.
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