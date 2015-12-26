Bir Eksikle Yemin

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 24. dönem, milletvekillerinin yemin töreniyle başladı. CHP’nin aldığı, 2 tutuklu milletvekili Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay’ın tahliyesine kadar yemin etmeme kararı nedeniyle, Malatya’nın 6 milletvekilinden AKP’li olan 5’i yemin ederken, CHP’li bir milletvekili yemin için kürsüye çıkmadı.

CHP’nin “yemin etmeme” kararından istisna bıraktığı, 24. dönemin en yaşlı milletvekili Oktay Ekşi’nin başkanlığında saat 15.00’de toplanan mecliste yemin törenine geçildi. Milletvekilleri, illerinin ve soyadlarının alfabetik sırasına göre anons edildi.

CHP’li milletvekilleri tam kadro olarak geldikleri mecliste, yemine iştirak etmezken, BDP desteğiyle seçilen bağımsız milletvekilleri ise yemin törenini boykot ettikleri için meclise gelmediler. İstanbul’dan milletvekili seçilen Engin Alan’ın tahliye edilmemesine karşın MHP’liler yemin törenine katılıp, yemin ettiler.

Törende, Malatya’ya saat 19.44’de sıra geldi. İlk olarak CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın adı anons edildi, ancak Ağbaba partisinin kararı gereği kürsüye gelip yemin etmedi. Daha sonra sırasıyla AKP Malatya Milletvekilleri Hüseyin Cemal Akın, Öznur Çalık, Mahmut Mücahit Fındıklı, Ömer Faruk Öz ve Mustafa Şahin kürsüye gelip yemin ettiler. Malatya milletvekillerinin yemini 19.49’da tamamlandı.

Bu arada, MHP’nin İstanbul’dan aday gösterdiği, ancak kaset skandalı nedeniyle partiden ihraç ettiği, buna karşın kendisi adaylıktan çekilmediği için MHP’nin oylarıyla TBMM’ye girme hakkını kazanan ve aslen Malatyalı olan İhsan Barutçu ise, yemin törenine katılmadı.

Öte yandan AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, TBMM’nin yeni döneminin ilk gününde tüm milletvekillerine, milletvekili misafirlerine ve meclis çalışanlarına Malatya kayısısı ikram etti.