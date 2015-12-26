Bir Fidanlık Sorunu da İlçede

Malatya’da il merkezinde “Fidanlık” olarak da bilinen Meyvecilik Araştırma Enstitüsü bahçeleri, “park yapılacağı” gerekçesiyle belediyece alınmak istenirken, Darende ilçesinde de bir fidanlık sorunu yaşanıyor. Tarım Müdürlüğüne ait olan Gökyar mahallesindeki fidanlık kurumaya terk edildi. Yaklaşık 40 yıl önce 86 dönümlük arazi üzerinde kurulan ve içerisinde ağırlığı kayısı olmak üzere 300e yakın kayısı ve elma ağacı ile çok sayıda fidan bulunan fidanlık, içerisinde 120 tonluk su havuzu olmasına rağmen kurumaya ve yok olmaya terk edildi. 86 dönümlük alanla ilgili olarak bazı iddialar da dillerde dolaşıyor.

İlçe merkezindeki Gökyar Mahallesinde 86 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunan ve içerisinde 300 civarında kayısı ve elma ağacının yanı sıra bine yakın fidanın bulunduğu alanın kurumaya ve yok edilmeye bırakılmasıyla ilgili olarak Tarım İl ve İlçe müdürlükleri yetkililerince Bu alanda TOKİ evleri yapılması ve Darende Belediyesi tarafından mezbahana ve besi damı kurulması için başvurular oldu. Fakat kabul etmedik, sıkıntılar var ama en kısa sürede çözeceğiz. Bakım yapacak yeterli elemanımız yok. Bu alanda verim alamıyoruz, alternatif ürün yetiştirmek için ek tesis kuracağız savunması yapıldığı öne sürülüyor.

CHP İlçe yöneticileri de  Bahse konu alan Darendenin en verimli alanlarından biri. Bakımsızlık uzun süreden beri devam ediyor. İlçe Tarım Müdürlüğü kendi malına sahip çıkma anlayışından çok uzak. Bu alanın korunması gerekiyor ama kim koruyacak? derken İlçe sakinleri de Belediyenin uzun süredir burada besi damı yapmak için girişimleri var. Burası ilçe merkezine çok yakın bir yer. İlçe merkezindeki besi damlarından yayılan kokudan zaten bunalmış vaziyetteyiz. Yıllarca emek çekilerek yetiştirilen ağaçların en verimli çağında yok edilmeye terk edilmesi karşısında insanın vicdanı sızlıyor. Son sistem sulamalarından olan yağmurlama sisteminin kurulması ile bu alanın ilçeye daha verimli hale getirileceğini düşünüyorduk. Fakat burası kurumaya terk edildi iddiasında bulundular.