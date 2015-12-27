Bir Haftada 87 Yakalama

Malatya’da asayiş suçlarından aranan 87 kişinin son bir haftada yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 87 kişi, 04/02/2013 ve 10/02/2013 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir” denildi.

Yakalananların haklarındaki suçlamalara göre sayıları şöyle:

* 2313 SKM suçundan: 1

* 5846 SKM suçundan: 1

* 6136 SKM suçundan: 6

* Ateşli Silahla Kasten Yaralama suçundan: 1

* Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması suçundan: 1

* Basit Yaralama suçundan: 6

* Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartlarının İzinsiz Kullanılması suçundan: 1

* Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan: 6

* Dolandırıcılık suçundan: 2

* Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık suçundan: 4

* Hakaret suçundan: 5

* Hırsızlık suçundan: 7

* Hürriyeti Tahdit suçundan: 1

* İkametten Hırsızlığa Teşebbüs suçundan: 1

* İkametten Kayısı Hırsızlığı suçundan: 3

* İşyerinden Hırsızlığa Teşebbüs suçundan: 1

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık suçundan: 1

* Kasten Öldürme suçundan: 2

* Kasten Yaralama-Uyuşturucu Madde Bulundurma suçundan: 1

* Kesici Aletle Kasten Yaralama suçundan: 2

* Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan: 2

* Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma suçundan: 1

* Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan: 2

* Mal Beyanında Bulunmama suçundan: 1

* Mala Zarar Verme suçundan: 1

* Motosiklet Hırsızlığı suçundan: 1

* Mühür Bozma suçundan: 1

* Nafaka Hükümlerine Uymama suçundan: 2

* Oto Hırsızlığı suçundan: 1

* Resmi Belgede Sahtecilik suçundan: 1

* Silahla Yağma suçundan: 2

* Suç Eşyasının Satın Alınması suçundan: 1

* Şantaj suçundan: 1

* Tehdit suçundan: 5

* Uyuşturucu Madde Bulundurma-6136 SKM suçundan: 5

* Yağma suçundan 1

* Yaralama suçundan: 6