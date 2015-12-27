‘Bir İlki Başlatıyoruz’

Ambalaj atıklarının geri dönüşümünüh sağlanması amacıyla belediye tarafından pilot bölge seçilen Cevatpaşa Mahallesi’nde “Atmayalım, Kazanalım Kampanyası” başlatıldı.

Konuya ilişkin olarak Belediye Basın Bürosu şu bülteni yayınladı:

“Günümüzde önemli bir sorun haline gelen çevrenin temiz tutulması ve Ambalaj Atıklarının geri dönüşümünün sağlanması amacıyla Malatya Belediyesi tarafından Pilot Bölge olarak seçilen Cevatpaşa Mahallesinde Atmayalım Kazanalım Kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın uygulamaya geçmesi nedeniyle 3 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30da bir tören düzenlendi. Düzenlenen Törene Belediye Başkanı Ahmet Çakırın yanı sıra ilçe ve belde belediye başkanları, ESOB Başkanı Şevket Keskin, bazı vakıf, dernek ve oda başkaları, Belediye başkan yardımcıları, bazı daire müdürleri, Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Şaban Katırcı ve diğer mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri katıldı.

Düzenlenen törenin açış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Alican Bozkurt, ilimizde organize sanayi bölgesinde ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesisine sahip, ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığından Geçici çalışma izin belgesine sahip bir firma ile protokol imzaladıklarını belirterek, İlk etapta Cevatpaşa Mahallesi sınırları dâhilinde uygulama başlatılmış olup zamanla tüm ili kapsayacak şekilde devam ettirilecektir. Kaynağında ayrı toplama sistemini yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla her bir ambalaj malzeme grubu (cam, plastik, metal, kâğıt-karton ve kompozit) için Belediyemizin görevlendirdiği firmanın çalışmalarını rahat yürütülebilmesi bakımından gerek Cevatpaşa Mahallesi sakinlerinden ve gerekse tüm halkımızdan bu uygulamaya destek vermelerini beklemekteyiz.

Proje kapsamında toplama sisteminin benimsenerek sürekliliğini sağlamak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hedeflenmektedir. Unutulmamalıdır ki; Bu uygulama gerçekleştirildiği takdirde doğal kaynaklarımız korunduğu gibi enerji tasarrufu da sağlanır. Geleceğimize yapmış olduğumuz bu yatırım atık miktarını azaltırken ilimiz ve ülke ekonomisine de katkı sağlamış olacaktır. Çevre; miras değil gelecek nesillere devredilecek bir emanettir dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise şehirlerdeki nüfus artışı ve kentleşmenin beraberinde çevre ve temizlik ile ilgili ciddi sorunlar getirdiğini belirterek, yaşadığımız çevrenin temiz olmasının, başta sağlıklı yaşam olmak üzere, bizler ve özellikle de geleceğimizin teminatı olan, çocuklarımız açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Çakır, günlük nüfusu 500 binin üzerinde olan ve yaklaşık 22 bin hektarlık alana yayılmış Malatyamızın, Avrupa ve Dünya standartlarında temiz ve sağlıklı bir şehir olması, çevreyle barışık bir yaşam sürdürebilmesi için Malatya Belediyesi olarak bir ilki daha gerçekleştirmenin yoğun çaba içerisinde olduklarını ifade ederek, Bu çalışmamızın başlangıç noktası olarak şu an bir arada olduğumuz Cevatpaşa Mahallesinde örnek çalışmanın startını vermiş bulunmaktayız.

Nüfus ve trafik yoğunluğuna göre, kimi cadde ve sokaklarda çöp poşet uygulaması, kimi yerlerde de çöp konteyner uygulaması yapılırken, yine yoğunluğa göre cadde ve sokakların aralıklarla süpürülmesi, yıkanması Belediyemiz ekipleri tarafından yapılmaktadır dedi.

Çevrenin temizliği ve güzelliğinin sadece Belediyelerin çalışmasıyla veya kamu kurum ve kuruluşlarının gayretleriyle mümkün olmadığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Her gün yürüdüğümüz, havasını teneffüs ettiğimiz, çocuklarımızın oynadığı, okula gidip geldiği cadde ve sokaklarımızın temiz tutulması, çöp poşetlerinin zamanında çıkartılması, mahalle sakinlerinin de katkıları ve destekleriyle mümkün olabilecektir.

Belediyemiz, tarafından, evlerimizde biriken çöplerin geri dönüşümünü sağlamak, ilimiz ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yeni bir kampanya başlatılmıştır. Çöplerin yeniden değerlendirilmesiyle, hem üretime ve ekonomiye katkı sağlanacak, hem de çevre korunarak kaynakların boş yere heba olması önlenecektir.

Vatandaş olarak üzerimize düşen görev; kağıt, karton, metal, plastik, cam gibi atıklarımızı, diğer çöplerden ayrı bir poşette biriktirerek, görevli personele teslim etmektir. Hep birlikte, şehrimizi çağdaş ve temiz bir şehir haline getirerek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Temiz ve Sağlıklı bir Malatya bırakmak ümidiyle, yaptığınız ve yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve törene katılan davetliler birlikte evleri ziyaret ederek uygulama hakkında bilgiler verip, ev sakinlerine çöp poşeti verdiler.”