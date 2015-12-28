Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la birlikte eski milletvekili Fuat Ölmeztoprak’ı ziyaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Tek bir oy, büyük oyunu bozar” diye konuştu.

AKP adaylarının seçim çalışmalarına ilişkin bülten şöyle:

“AK PARTİ HEYETİN’DEN ÖLMEZTOPRAK’A ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte AK Parti Malatya 22. ve 23. dönem Milletvekili Fuat Ölmeztoprak’ı ziyaret etti.

Akçadağ’a bağlı Örüşkü mahallesinde türbesi bulunan Şeyh Ali Kara Efendi Külliyesinde eski Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’yı ağırlayan Ölmeztoprak, heyetle bir süre görüştü.

İki dönem birlikte TBMM’de AK Parti’den Milletvekilliği yapan Ölmeztoprak, Çalık ve Bozdağ ile birlikte Şeyh Ali Kara Efendi Türbesini ziyaret ederek dua etti.

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ziyarette yaptığı konuşmada, “Türkiye’mizin önemli merkezlerinden Malatya’mızdayız. Malatya ile Yozgat’ın ortak bir manevi yönü var” dedi.

Ölmeztoprak ile 22. ve 23. dönemde beraber çalıştıklarını anımsatan Bozdağ, “Birlikte Türkiye, Malatya ve Yozgat için koştuk. Bu anlamda iyi bir hukukumuz oldu” ifadelerini kullandı.

“BİR OY OYUNU BOZAR..”

Çalık, genel seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ İlçesi’nde ziyaretlerde bulundu. İlçe merkezinde esnaf gezisi yapan Çalık, ilçeye bağlı Bahri, Aksaray, Şıhlar, Güzyurdu, Aşağı Örüşkü ve Yukarı Örüşkü Mahallelerini ziyaret etti. Esnaflarla bir araya gelen, yoldan geçen vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Çalık, sorun ve istekleri de dinledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Öznur Çalık, “AK Parti erken kalkar, erken yol alır. AK Partili olan çok çalışır. Bize de bu yakışır. Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Genel Başkanımız Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 24 saat çalıştıklarını, 24 yetmezse 25 saat çalıştıklarını, 7 gün yetmezse 8 gün çalıştıklarını bilen bir ekibiz” dedi.

Çalık, Bahri’nin ve Akçadağ’ın kendisinde hatırının çok olduğunu ifade ederek, “Bana emek veren, hizmet eden, beraber yol arkadaşlığı yaptığımız çok kıymetli arkadaşlarımız var. Benimle birlikte mücadele eden, mücadeleme ortak olan çok kıymetli arkadaşlarım var. 3 Kasım 2002’de Akçadağ’a aday adayı olarak geldiğimde tam destek verdiniz. O verdiğiniz destek bugün beni Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna taşıdı. Geldiğim bu yerde Akçadağ’ın çok emeği var” şeklinde konuştu.

Her seçim Akçadağ üzerinden çeşitli oyunların oynandığını ancak milletin bu oyunları her defasında bozduğunu dile getiren Çalık, şunları söyledi: “9 seçim geçirdik. Geçirdiğimiz 9 seçimde, Akçadağ üzerinden çok laflar üretildi. İnanamazsınız, benim duyduğum lafları sizler duysanız, ‘olmaz abla’ dersiniz. 50 yaşına geldim, Akçadağ ile ilgili siyasetçilerin sözüm ona söylemiş olduğu, söylememiş olmasına rağmen iftira atarak, yalan söyleyerek Akçadağ üzerinden oyun oynamak istiyorlar. Akçadağ bugüne kadar 9 seçimde hiçbir oyuna gelmedi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde de Bahri’de, Akçadağ’da bu oyuna gelmez. Aslanlar gibi Recep Tayyip Erdoğan’a nasıl sahip çıktıysa, Ahmet Davutoğulu’na da sahip çıkar.”

Çalık, her bir oyun büyük önemi olduğunu kaydederek, “Tek bir oy, büyük oyunu bozar. Allah rızası için lütfen sandığa gidin, sandığa gitmeyen hiç kimse kalmasın. Oyunuzu kullanın, gidemeyenleri de sandığa götürün. Allah nasip ederse, 7 Haziran 2015’te 10. kez Devlet Bahçeli seçim kaybedecek. Çünkü onların iktidar diye bir dertleri yok. Hepsi muhalefet için mücadele ediyorlar. CHP’nin 3. sırada adayının ya da MHP’nin 2. sıra adayının ismini bilen var mı? CHP, MHP, HDP, daha düne kadar ‘parti olarak giremiyoruz’ diyorlardı, şimdi iktidardan bahsediyorlar. Daha sizin çok ekmek yemeniz lazım. Bu milletle oturup helalleşmeniz lazım. Sizin millete özür borcunuz var. Önce özür dileyeceksiniz, sonra HDP iktidar olmak için izin isteyecek milletten” dedi.

Çalık, Demiryol-İş Sendikası Malatya Şubesi’nin Ramada Altın Kayısı Otel’deki 10. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Olağan Genel Kurulda konuşan Çalık, “Sizler üretimde emek sarf ederken, bizde ülkenin ekonomisine, üretimine katkı sunmak için; milletimiz için işçilik yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Yüzde 52 oy ile seçilen ve hakkında idam kararı verilen Mursi için Malatya’nın hassasiyetini ortaya koyarak miting yaparak tepkisini gösterdiğini hatırlatan Çalık, “Bizlerde gittik orada yaşadığım bir duyguyu anlatmak için bu konuyu açıyorum. Ortadoğu da yaşanan kriz, demokrasi getireceğiz diyenler, dünyanın efendileri Ortadoğu’ya demokrasi getireceğiz diye Ortadoğu’yu karıştırırken Mısır’da demokrasinin taçlanması Mursi’nin cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte bahar havasına bürünmüştü. Sonra yaşanılan süreç hepimizi çok üzdü. Malatya’da platformun organize ettiği etkinliğe katıldığımızda Muhammed Mursi’nin resimleri bütün kalabalığın elindeydi” şeklinde konuştu.

12 yıllık AK Parti iktidarında döneminde çok önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çalık, “Yapmış olduğumuz çalışmaların en önemlisi ulaşımdı. ‘Yol medeniyettir’ dedik, sadece kara, hava, deniz değil, demir yolunda da çok önemli yollar kat ettik. İşte o kat etmiş olduğumuz yolların emektarları sizlersiniz. Eğer bugün biz dünyanın en hızlı treninin yapıldığı 10. ülkesi halindeysek, sizlersiniz. Ulaştırmada bugün bütün süreci, ulaştırmada yapmış olduğumuz yatırımlarla anlatıyorsak, bunun en önemli mihenk taşı siz işçi kardeşlerimizsiniz. Türkiye’yi demir ağlarla örerek, elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik. Havayolu, halkın yolu oldu. Demiryolu, milletin yolu oldu” diye konuştu.

Çalık, taşeron işçiliğin tamamen kaldırılması için hep birlikte çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Görevi 12 yıl önce devraldığımızda borçlar önce ödenecek, önce onlar temizlenecek, sonrasında biz onun üzerine yapacağımız çalışmalarla işçimize, elimizden gelen tüm desteği sunacağız” dedi.

“BU RÜYAYI GÖREMEYENLER UTANSIN”

Darende ilçesini ziyaret eden Başbakanın Başdanışmanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Taha Özhan, burada “Yeni ve Güçlü” Türkiye vurgusu yaptı. Taha Özhan, “İnşallah yeni ve güçlü Türkiye’nin inşasında yoldaş olup, beraber yürümeye devam edeceğiz. Darende’deki hava da bunu teyit ediyor” dedi.

Başbakanın Başdanışmanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Taha Özhan, seçim çalışmaları kapsamında Darende ilçesini ziyaret etti. İlçe ziyareti sırasında Darendelilere seslenen Taha Özhan, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi birçok konuda artık sıkıntı yaşanmadığına dikkat çekerek, bu alanlardaki kaliteyi artırmak için 7 Haziran seçimlerinin dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Milletin hükümete olan itimadının tam olduğunun altını da çizen AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Taha Özhan, “7 Haziran seçimleri ile bir varlık ve yokluk dönemine giriyoruz. AK Parti, 13 yılını tamamladı. Bundan sonrasının hangi istikamette olacağının kararı verilecek. Bu anlamda biz doğru kararı vermek isterken birçok şer odağı da bunu bozmaya çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

Özhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “7 Haziran’a yaklaştıkça şer odaklarının oyunları artacak. Onların kara planları, fitneler ve koalisyonları artacak. Biz de onlara karşı çelik yüreklerimizle destanlar yazmaya devam edeceğiz. AK bir geleceğe AK kadrolarla yürümeye devam edeceğiz. Bu noktada sizlerden de bir isteğimiz var. Hepimizin fazlasıyla uyanık olması ve herkesin etrafını uyarması lazım. Sizden ricamız Allah rızası için seçimlere sayılı günler kala etrafımızdakilere telefon açalım, seçimlere katılmalarını rica edelim”

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Taha Özhan, Darende ziyareti sırasında Darende Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, “Sayın Taha Özhan büyük bir bilgi birikimine sahip, donanımlı bir isim. Kendisini şimdiden milletvekili olarak görüyoruz. Darende hiçbir zaman yanlış yapmamış, her zaman AK Parti’nin yanında olmuştur. Bu büyük destek 7 Haziran’da da sürecektir” dedi.

Darende Belediyesi ziyareti sırasında söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Taha Özhan ise AK Parti iktidarları zamanında ekonomik bir sıçrama yaşandığını belirterek, IMF defterinin kapandığını ve sağlık, ulaşım, enerjide büyük devrimler gerçekleştirildiğini söyledi. Son 13 yılda bu doğrultuda Malatya ve Darende’ye de büyük yatırımlar yapıldığını kaydeden Taha Özhan, “Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun dediği gibi biz, yeni bir Türkiye rüyası görüyoruz. Bu rüyayı göremeyenler utansın. İnşallah yeni ve güçlü Türkiye’nin inşasında yoldaş olup, beraber yürümeye devam edeceğiz. Darende’deki hava da bunu teyit ediyor” şeklinde konuştu.

‘HER OY’UN BÜYÜK BİR ÖNEMİ VAR’

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin gidiş hattının belirlenmesi adına 7 Haziran’da yapılacak olan genel seçimin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tüfenkci, genel seçim çalışmaları kapsamında Yakınca Galericiler Sitesi esnaflarını ziyaret etti. Esnaflarla bir araya gelen Tüfenkci, sorun ve istekleri dinledi. Galerici esnafından aldığı bilgileri not eden ve gerekli yerlere ileteceğini ifade eden Tüfenkci, “Sitenin daha da canlandırılması gerektiğini esnaflarımız bize ilettiler. Yapılan fiziki şartlar ve mükemmel alana rağmen sitenin hak ettiği yerde olmadığını görüyoruz. Bunu yerel yöneticilerimize ileteceğiz. Önemli olan galericilerin eşit şartlarda rekabet edebilmesidir” dedi.

Tüfenkci, önemli olanın insan olduğunu, insanın yaptığı işten ve bulunduğu mekandan mutlu olması gerektiğini ifade etti. Sitede bulunan esnafların mutluluğunun kendileri için esas olduğunu dile getiren Tüfenkci, “Önümüzdeki dönemde yerel yöneticilerle birlikte Yakınca Galericiler Sitesi’nin canlandırılması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Genel seçime de değinen Tüfenkci, “Bugün Türkiye’de bir proje uygulanıyor. ‘AK Parti’yi tek başına hiçbir parti yenemiyoruz. Biz bir koalisyon oluşturalım. HDP’ye barajı geçirelim. MHP, HDP ve CHP ile ortak bir koalisyon oluşturalım’ diyorlar. Büyük fotoğrafları saklayacak, kaçıracak mazeretlerle bu koalisyonlara zemin hazırlıyorlar. MHP’ye vereceğiniz oy HDP’ye, HDP’ye verdiğiniz oy CHP’ye gidiyor. Bir de bunun üzerine bağımsızlar, paraleller derken, tamamı ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim, AK Parti’yi indirelim, kim gelirse gelsin’ mantığı üzerinden bir siyaset izliyorlar. Bu seçimlerde vereceğiniz oy, istikrarın, güvenin ve huzurun devamı açısından çok önemli. Bu açıdan vereceğiniz her oyun büyük önemi var” şeklinde konuştu.”