Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Suçatı Hidroelektrik Santrali’nin bölgedeki doğal hayatı yok edeceğini iddia ederek, “Gelecek nesillere bırakılacak yaşam kaynakları düşünülmemektedir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Malatya’nın Akçadağ ilçesi Sultansuyu üzerinde yapılması onaylanan Suçatı Hidroelektrik Santrali ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tohma Çayı, Kozluk Çayı, Sancar Deresi, Fındık Çayı, Şiro Çayı, Hışhış Deresi, Sürgü Çayı gibi Malatya’nın en önemli su kaynaklarının üzerine Malatyalıların tüm tepkilerine rağmen hidroelektrik santraller kurulmakta olduğunu ifade eden Ağbaba, “Akarsular özel şirketlere kiraya verilerek doğal hayat yok edilmektedir. AKP hükümeti tarafından toprağın taşı, derenin suyu para kaynağı olarak görülmekte, ancak gelecek nesillere bırakılacak yaşam kaynakları düşünülmemektedir” diye konuştu.

Suçatı Hidroelektrik Santrali ile ilgili işlemlerin hızlandırılarak santrallerle ilgili imar planının askıya çıkarıldığını ifade ederek konuşmasına devam eden Ağbaba, “ Sultansuyu, Malatya’nın hem alabalık yetiştiriciliği anlamında hem de sulama anlamında en önemli kaynaklarından biridir. Bölgeye yapılacak HES, başta balık üretimi olmak üzere doğal çevreyi yok edecek, sulama suyunu yok edecektir” dedi.

Ağbaba, “Malatya’nın gelişmesinin önünde AKP zaten engel. Elimizde ne varsa bölge müdürlüklerinin tamamını kapattı. Fabrikalarımızı sattı, satılmayan bir suyumuz kalmıştı o suyu da satıyor” iddiasında bulundu.