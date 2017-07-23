Bir Yılda 80 Bin Araç Taşıdılar

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde 2 adet feribotun hizmete alınmasıyla birlikte, Battalgazi – Baskil ilçeleri arasındaki yolcu ve araç geçişlerinde büyük artışlar oldu.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişikler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın inşa ettikten sonra Malatya Büyükşehir Belediyesine devrettiği 35 metre boyundaki 2 adet feribotun, 2015 yılından itibaren Karakaya Baraj Gölü üzerinde hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Battalgazi ve Arslantepe -1 isimleri verilen feribotların 2015 yılında hizmete girmesiyle birlikte Karakaya Baraj Gölü üzerinde Battalgazi ilçesi ile Baskil ilçesi arasında geçiş yapan araç sayısının bir önceki yıla oranla % 41 oranında artarak 38 bin olarak gerçekleştiği, 2016 yılında ise bu sayının 80 bine ulaştığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, baraj gölü üzerinde geçiş yapan yolcular ile periyodik olarak görüşmeler yapılarak taleplerin alındığı, tespit edilen eksiklerin ve düzenlemelerin zamanında giderilerek, sefer saatleri ve sayılarının bu taleplere göre ayarlandığı dile getirildi.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde taşınan araç sayısının da bir önceki yıla oranla % 14 oranında artarak 38 bin civarında gerçekleştiği, hedefin 2017 yılı sonuna kadar 100 bin araç taşınmasının olduğu belirtilirken, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Atabey ve Şehit Fethi Sekin iskelelerinde düzenleme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, şu ana kadar Atabey iskelesinde peyzaj, aydınlatma, çevre düzenleme ve diğer çalışmaların tamamlandığı; Şehit Fethi Sekin iskelesinde de aydınlatma çalışmalarının tamamlandığı, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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