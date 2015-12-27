“Biran Önce Bitirilmeli”

2012 yılında yapılan ve yapılacak olan yatırımların değerlendirilmesi için Malatya Valisi Ulvi Saran ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği birim müdürleri bir araya geldi.



Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili İrfan Kaya’nın da katıldığı toplantıda konuşan Vali Saran, birim müdürlerini dinleyerek notlar aldı. Vali Saran, ‘’Yatırımcı birim müdürlükleri olarak işlerde daha hassa ve hızlı çalışmalısınız. Özellikle 2011 yılında programa alınan grup yollarından, Kale-Uzun Hüseyin-Doğanyol bağlantılı yolun asfaltının bitirilmesi, Havaalanı yolu, Duranlar köyü asfaltının yapımı, Uluköy-Sincik yolu asfaltının yapımı, Yamadığı-Karslılar köyüne kadar asfaltının yapımının biran önce bitirilerek, mevcut programların takip edilmesi gerekli.” dedi. Vali Saran, İçme suyu ve sulama suyu ile ilgili programa alınan işlerde çalışmaların yapıldığını, yatırım inşaat konusunda da mevcut işlerin bütün hızı ile devam ettiği sözlerine ekledi.

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