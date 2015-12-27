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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Birkaç Ay Dayanabildi

Birkaç Ay Dayanabildi
  • 27.12.2015
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Malatya’nın güney illeriyle bağlantısını sağlayan Malatya- Gölbaşı karayolu  Erkenek mevkiinde inşa edilmekte olan tünel girişinde, tünele bağlanan yeni yola toprak, taş ve kaya gelmesini engellemek amacıyla yapılan taş duvarlar, yol daha hizmete girmeden yer yer çatlamaya ve dökülmeye başladı.

Malatya- Gölbaşı karayolunun 90’ıncı kilometresi Sakaltutan mevkiinde yol kenarına yapılan taş duvarların yapıldıktan birkaç ay sonraki görüntüsü, deprem ve heyelan bölgesi olan söz konusu alandaki yol alt yapılarının daha sağlam yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Bilindiği gibi, Erkenek’teki yapılmakta olan yeni tünel inşaatı, zemin gevşekliği nedeniyle aksamış, yeni proje ve ihale yapılmak zorunda kalınmıştı. Tünelde çalışmalar halen sürüyor.

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