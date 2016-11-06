“Birlikte Bunu Başaracağız”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Çini Kursu’nda yapılan çalışmaları inceleyen Mumcu, üretilen eserlere olan beğenisini dile getirdi.

MABESEM Çini Kursu öğrencilerinden olan emekli Güner Öğütcan, kursa geliş sebebinin vakit geçirmek olmadığını anlatarak, “2 aydır kursa geliyorum. Çini, bize ait bir çalışma. Çini ile kilimde anlattıklarımızı anlatıyoruz. Çizgilerle günlük yaşantımızı tarif ediyoruz. Hayatın, sıkıntılarını, keyiflerini, neşelerini orda izah etmeye çalışıyoruz. Bunun bir anlamı var. O yüzden Çini çok önemli. Çininin hayata kattığı kalite var. Tarihi eserlerimizdeki muhteşemliği biraz da içlerindeki Çinilerle yakalıyoruz. Bu çalışmalara yüklediğim anlam bu. Yani, vakit geçirmiş olmak için burada değilim, onu belirtmek istiyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Öğütcan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi, sanat kurslarıyla hayatımıza dokundu. Ondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada bu işle meşgul olmak ve üretmek çok güzel. Bize ait olan sanatları devam ettirme olanağı verdiniz. Yaşam Merkeziyle olsun, bisiklet yollarıyla olsun Büyükşehir Belediyesi bir çok yönden hayatımıza dokundu. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu da kursiyerlere teşekkür ettiklerini belirterek, “Zira zamanınızı kaliteli geçirme adına buraları tercih etmeniz aslında sizi ayrıcalıklı kılıyor” dedi. Malatya Büyükşehir Belediyesinin son 7 yılda Malatyalılara sunduğu sosyal-kültürel fiziki mekanlar ve içerisinde açtığı kurslarla taliplisine, meraklısına büyük bir imkan sunduğunu kaydeden Mumcu, şunları belirtti:

“Şu an Sanat Merkezimizde 35 branşta 80’e yakın kurs var. Yılda yaklaşık 6 bin insana dokunuyoruz. Bu sayıyı yıllık 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle genç kitleye, çocuklarımıza yönelik eğitim faaliyetlerimiz de var. TEOG’a girecek 2300 ortaokul öğrencisine eğitim merkezlerimizde hizmet veriyoruz. Korolarımız, konservatuvarımız, Yaşam Merkezimiz, Kernek Külliyesi, Sanat Sokağı, Sanat Galerisi, Eğitim Merkezlerimiz, Semt Konaklarımız hizmetteler. Sosyal-Kültürel alanda çalışmalarımız taçlandırıldı, ödüller verildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın bu konudaki arzusu, çabası işi bu noktalara getirdi. Daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. İnşaallah, hemşerilerimizle birlikte bunu yapacağız. Ne kadar talep olursa o kadar imkanları genişletmeye çalışacağız. Bu ortamlar bizi çok mutlu ediyor. Katılımcılarımızın mutluluğu bizi mutlu ediyor.”

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