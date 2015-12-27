“Bizi Hastaneden Kovdular!”

Malatya’da doğum için özel hastaneye giden bir kadın, eşinin fatura istemesi nedeniyle doğumhaneden çıkarılarak başka hastaneye yönlendirildiğini iddia etti.

Gönülay Gültekin (29) adlı kadın, “Tüm hamilelik dönemi içerisinde özel bir hastanedeki doktor tarafından kontrol edildim ve 9 ay boyunca tüm kontrollerim özel hastanedeki doktor tarafından takip edildi. Doğum sancılarımın başlaması üzerine 13 Haziran 2013 günü eşim tarafından kontrolümün takip edildiği özel hastaneye götürüldüm. Doğum artık başlamıştı. Bana burada doktorumun il dışında olduğunu söyleyerek, doğumun başka bir doktor tarafından gerçekleştirileceği söylenerek, beni doğumhaneye aldılar. Eşimi ise kayıt yaptırmak üzere görevli personele yönlendirdiler. Eşimden doğum ücreti olarak 450 TL istemişler. Eşim ise bu ücrete karşılık fatura istemiş. Fatura istenilmiş olması nedeniyle doğumhanede bulunduğumu sırada damar yolum açılmış, cihaza bağlanmış olmama rağmen tüm bu işlemler iptal edilerek üzerim giydirildi ve görevliler bana ‘kendinize başka hastane arayın’ dedi. Bana ambulans verilmesini istedim, ambulans verilemeyeceğini söyleyerek, ya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gitmemi, ya devlet hastanesine gitmemi, özel hastaneye gittiğimde de sezaryenle doğum yapacağımı söylememi istediler. Damar yolumu sökmemelerini söyledim, ancak damar yolumu da sökerek hastaneden çıkarttılar. Ambulans vermeyince eşim beni ticari taksi ile başka bir özel hastaneye götürdü. O özel hastanedeki görevli, kendilerinin takibinde olan hasta olmadığım için kabul etmek istemediler. Benim bu esnada doğum sancılarım şiddetlenmişti. Ancak o esnada bizi gören bir doktor itiraza rağmen benim hastaneye alınmamı sağladı. Ben doktora sezaryen yapılmasını istedim, Ancak doktor, ‘sezaryen yapılmaz, normal doğum olacak, bebek gelmiş’ dedi. Doğum yaptırıldığında bebeğin ağzında sürekli köpük geliyordu. Çocuk doktoru da gelmişti. Çocuğun ağzından hortum koydular, bebeğin ağzından kan geldi. Gece bebek ağırlaşınca Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gönderilmesi istendi. Ancak doktor serum bağlanmasını ve sabah gönderilmesini istedi. Sabah doktor gelerek muayene ederek, Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürülmesini istedi. Orada da bize yine ambulans vermediler. Bebeği serumuyla birlikte özel aracımızla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürdük. Bebeğin o gece kuvözde kalması ve kuvözlü ambulansla gönderilmesi gerekiyormuş. Çocuğumun yemek borusunun mideye ulaşan bölümünde açıklık olması nedeniyle şu anda Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yoğun bakımda tutuluyor” iddialarını ileri sürdü.

Dünyaya gelen erkek bebeklerinin şu anda 13 günden beri Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yoğun bakımda olduğunu söyleyen anne Gültekin, “Bebek, makineye bağlı olarak tutuluyor. Çok kötü durumda. İç organlar çalışmıyor, beyne oksijen gitmemiş. Beni ağlattılar, başka anneler ağlamasın. Özellikle ilk gittiğim özel hastanedeki benim kontrollerimi yapan doktordan şikayetçiyim. Yemek borusunun mideye birleşen yerinde açıklık olduğunun tespit olması gerekirdi. Bebeğim ihmal kurbanı oldu. Başka anneler benim gibi yanmasın” ifadelerini ileri sürdü.

Gönülay Gültekin, yaşadığı durumla ilgili olarak özel hastaneler hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Sağlık Bakanlığı’na ve Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayette bulunduğunu belirtti.