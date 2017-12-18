U21 Süper Liginin 16.haftasında Galatasaray’ı sahasında 2-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor’da büyük sevinç yaşanıyor.

Galatasaray karşısında iyi mücadele eden Furkan Yiğit’in kaydettiği gollerle önemli bir galibiyet alan sarı kırmızılılar, 7.galibiyetini alarak, puanını 25’e yükseltti.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Altyapı Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Galatasaray karşılaşması öncesi soyunma odasında futbolcularına, ‘çıkın yüreğinizle oynayın’ dediğini ifade etti.

Uçkun, iyi bir futbolla galip geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bizim futbolcularımız yüreğiyle oynuyor. Bizim imkanlarımız, antrenör, tesis anlamında bakıldığında Galatasaray bizden çok farklı. Senelerdir bu ligin takımı. Çocuklara, ‘yüreğinizle bu takımı yeneceksiniz, Türkiye’de bu takımın neler yapabileceğini göstereceksiniz’ dedim. Sağ olsunlar oynayan oynamayan bütün arkadaşlarımız bu gayret içerisinde oldu. Galip geldik, sevinçliyiz.”

Profesyonel takıma oyuncu kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Uçkun, “Bu bir ekip oyunu. Oynayan oynamayan, kenardaki malzemecisi, masörü, personeli herkesin bu işe katkısı var. Yönetim, kulüp başkanımız, teknik heyet bu işte destek veriyor. Bu katkıdan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde alabildiğimizce genç oyuncuları kadroya alacağız. Genç arkadaşlarımızı kazanıp, profesyonel takıma göndermek istiyoruz. Ferhan Canlı kardeşimiz şuanda profesyonel takım kadrosunda mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi