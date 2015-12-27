Bizim Vekil de Orada
Türkiye Büyük Millet Meclis’nde (TBMM), torba teklifin genel kurulda görüşülmesi sırasında CHP’lilerin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın üzerine yürümesi üzerine kavga çıktı. Bu sırada yüzüne yumruk gelen AKP Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar’ın kaşı yarıldı.
Yaşanan gerginlik sırasında AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın da en önlerde yeraldığı görüldü.
Kadın milletvekilleri, erkek milletvekillerinin kavga etmesine tepki gösterdi.
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