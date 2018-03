“Bizlerin En Kutsal Görevi”

Türk Polis Teşkilatı’nın 170. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlikte tören düzenlendi.

Çelenk sunumu ve şehitler için saygı atışı ile başlayan törende Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, şehitlikte bulunan anıt defterini imzaladı. Emniyet Müdürü Urhal daha sonra imzaladığı metni okuyarak şunları söyledi;

“Türk milletinin huzuru ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen sizlerin, Türk Polis Teşkilatının 170’nci yıl dönümünde rahmetle, minnetle saygıyla anıyoruz. Sizler geride bıraktığınız kutsal mirasınız ile tarihin altın sayfaları arasındaki yerinizi aldınız. Dünya var oldukça, sizlere minnet ve şükran borcumuzu ödemek için şehit düştüğünüz, bu vatan topraklarının her karışında nöbet tutmaya devam edeceğiz. Siz Aziz Şehitlerimizden aldığımız emaneti, gelecek nesillere eksiksiz olarak teslim etmek için gerektiğinde, bizlerde canımız vermekten çekinmeyeceğiz. Vatan topraklarında yıllarca bir arada yaşamış ve yaşama kararlılığında olan milletimizin birlik ve beraberliğini modern, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak, Türkiye Cumhuriyetini sizlerden aldığımız güç, inanç ve özveriyle Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde sonsuza kadar koruma, yaşatma azmi ve kararlılığındayız. Vatan, millet ve bayrak uğruna kanlarıyla topraklarımızı sulayarak mukaddes kılan şehit polislerimiz, uğruna can verdiğiniz değerleri kıymetli emaneti sonsuza dek yaşatmak bizlerin en kutsal görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle gücünü halktan ve kanunlardan alan, her yerde ve şartta halkın yanında olan Türk Polis Teşkilatının 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor, tüm Azizi Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor. Halen görevi başında olan tüm polislerimize aileleri ile sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat temenni ediyorum.”

Anıt önündeki törenin ardından şehitlik ziyaret edildi. Şehitlerin mezarlarına protokol üyeleri tarafından karanfil bıraktı.