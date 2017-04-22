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Malatya Haber -

BM’den İdlib Uyarısı

BM’den İdlib Uyarısı
  • 22.04.2017
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro,  BM Güvenlik Konseyi’ni Suriye’de inceleme yapan bağımsız BM panelinin bulguları konusunda bilgilendirdikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Suriye’de krizin taraflarının çıkarlarını sivillerin güvenliğinin önüne koymaya devam ettiğini ifade eden Pinheiro, bütün tarafların Halep kuşatması sırasında ve kent düşerken ihlallerde bulunduğunu belirtti.

Tahliye anlaşmalarının ardından ise on binlerce insanın İdlib’e ve Halep’in batısına gittiğini anlatan Pinheiro, “İdlib’de ağır çekimde bir felaket yaşanacağı kanaatindeyiz ve sivillerin ciddi tehlike altında olduğundan endişe ediyoruz.” dedi.

Pinheiro, Halep’in batısında terör örgütü el Nusra ve bazı radikal silahlı grupların varlığının bu bölgede ve İdlib’de çatışmaları artırabileceğine ilişkin ciddi endişe yarattığını söyledi.

AA

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