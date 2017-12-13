Evkur Yeni Malatyaspor’da Yardımcı Antrenör Turgay Karslı, “Lige mutlaka cevap vermemiz gereken bir karoyu oluşturup, ligde olmak ve bulunmak istediğimiz yerde mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Teknik Direktör Erol Bulut’un, Göztepe maçının hakemi tarafından tribüne gönderildikten sonra tedbirli olarak PFDK’ya verilmesi nedeniyle Osmanlıspor ile oynanan 5.tur rövanş maçında Bulut’un yerine takımın başında sahaya çıkan Karslı, “Maçın değerlendirmesini yapmak bu oyuna ve bu skora göre kolay değil. Bu sonuç için, hem turu geçme hem de skor için böyle bir planlamamız yoktu. Biz bu maça kazanmak ve turu geçmek için motive olmuştuk. Sahada rakibin daha ilk 30 saniyede eksik kalması bizimde başlarken çok çabuk oyun içindeki formatları yeniden değiştirmemize neden oldu. Ama bol gol atabileceğimiz bir müsabakaydı. Bazı şansızlıklarımız, belki bazı beceriksizliğimiz, sonuçta 1-1’lik bir skorla kupaya veda etmiş olduk, üzgünüz. Lige mutlaka cevap vermemiz gereken bir kadroyu oluşturup, ligde olmak ve bulunmak istediğimiz yerde mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Karslı, bir gazetecinin ‘Takım gol atamıyor, bunun nedeni kazanamamaktan mı kaynaklanıyor?’ sorusuna, “Ben şunu beklerdim, 1-1 değil de 2-1’den sonrada kupaya veda edebilelim. Bununda bize artısı olabileceğine inanıyordum. En azından takımın maç kazanma duygusunu, arzusunu ön plana çıkaran bu isteğini Galatasaray maçı ve daha sonraki Kayserispor daha sonraki lig maçlarına dönüştürüp, kazanan takımla devam etme arzusundaydık. Sonuca varıp 1-0, 2-1, 3-2, 3-1 kazanan takım olarak devam etmek her zaman avantajlıdır. Kupadan elensek dahi galip gelmek avantajlıdır” cevabını verdi.

Bir gazetecinin ‘Takım gol atamıyor, bununla ilgili önlem alıyor musunuz?’ sorusuna ise “Gol atma da önlem değil de hazırlık evresi var. En son oynadığımız Göztepe maçında bir arkadaşım duran toptan yenilen golleri sordu. Biz o gün buraya gelmeden önce ve her antrenmanda duran top çalışıyoruz. Siz düşünebiliyor musunuz, bu takım antrenmanda gol çalışmıyor, gol vuruşu çalışmıyor, mutlaka çalışıyor ama maç atmosferi, maçın içerisindeki o heyecan, rakibin aldığı pozisyon bu gibi durumlara da etken. Ama emin olun tedbiri değil de onun mücadelesi, hazırlığı, çalışması her antrenmanda mütemadiyen yapılıyor” şeklinde cevap verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi