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Malatya Haber -

Bolu- EYMS Maçına İzmir’den Hakem

Bolu- EYMS Maçına İzmir’den Hakem
  • 22.12.2016
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TFF 1. Lig’de ilk yarının son haftasında Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy yönetecek.

TFF 1. Ligin 16’ncı haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre, 24 Aralık Cumartesi günü 13.00’da Bolu Atatürk Stadı’nda Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy Yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Volkan Narinç ile İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İbrahim Bozbey yapacak.

Boluspor- Evkur Yeni Malatyaspor maçının Hakem Gözlemcisi’nin Nedim Göklü (Balıkesir), TFF Temsilcisi’nin Ali Okçuoğlu (İstanbul), TFF Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcilerinin ise Mehmet Yavuz (Ankara) ve Nazif Çıldır (İstanbul) oldukları bildirildi.

TFF 1. Lig’de 16’ncı haftada görev yapacak hakemler şöyle:

23 Aralık Cuma

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Eskişehirspor: Bülent Yıldırım

24 Aralık Cumartesi

13.00 Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

13.00 Sivasspor-Adana Demirspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Balıkesirspor-Elazığspor: Kutluhan Bilgiç

18.30 Samsunspor-Göztepe: Özgür Yankaya

25 Aralık Pazar

13.00 Denizlispor-Giresunspor: Caner Ak

13.00 Şanlıurfaspor-Manisaspor: Murat Özcan

16.00 Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor: Sarper Barış Saka

18.30 Altınordu-Ümraniyespor: Çağatay Şahan.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Aydin diyor ki:
    22 Aralık 2016, 21:39

    Hakemleri birakinda saha daki futbol a mücadeleye bakin yerlerde sürünüyor

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  2. M.Sinan ÖZTAN diyor ki:
    22 Aralık 2016, 21:11

    Hakem nereden olursa olsun.Bizimkiler adam gibi oynasınlar gol atsınlar maçı kazansınlar.Yeterki ofsayta düşmeden kurallar dahilinde gol atsınlar.

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  3. Alp diyor ki:
    22 Aralık 2016, 18:25

    Ya ayiptir lider göztepe ve liderin en yakin takipcilerinden biri malatyasporun macinin hakemi izmir bölgesinden bu insanlarla alay etmektir..bu mac tarafli olursa siyasilerimiz harekete gecmelidir sahipsz malatya olmamali saygilar

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    1. Aydin diyor ki:
      22 Aralık 2016, 21:38

      Ona bakarsan bolu da kafaya oynuyor

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  4. Malatyaspor lu diyor ki:
    22 Aralık 2016, 17:47

    İki haftada bir İzmir bölgesinden hakem veriliyor ve bu maçları alamadık bir fedarasyon doğu takımlarını süper ligde görmek istemiyorlar açık açık belli yıldırım demir ören besiktas si yaktı sıra fedarasyonda

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