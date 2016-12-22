Bolu- EYMS Maçına İzmir’den Hakem
TFF 1. Lig’de ilk yarının son haftasında Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy yönetecek.
TFF 1. Ligin 16’ncı haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre, 24 Aralık Cumartesi günü 13.00’da Bolu Atatürk Stadı’nda Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy Yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Volkan Narinç ile İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İbrahim Bozbey yapacak.
Boluspor- Evkur Yeni Malatyaspor maçının Hakem Gözlemcisi’nin Nedim Göklü (Balıkesir), TFF Temsilcisi’nin Ali Okçuoğlu (İstanbul), TFF Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcilerinin ise Mehmet Yavuz (Ankara) ve Nazif Çıldır (İstanbul) oldukları bildirildi.
TFF 1. Lig’de 16’ncı haftada görev yapacak hakemler şöyle:
23 Aralık Cuma
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Eskişehirspor: Bülent Yıldırım
24 Aralık Cumartesi
13.00 Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
13.00 Sivasspor-Adana Demirspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Balıkesirspor-Elazığspor: Kutluhan Bilgiç
18.30 Samsunspor-Göztepe: Özgür Yankaya
25 Aralık Pazar
13.00 Denizlispor-Giresunspor: Caner Ak
13.00 Şanlıurfaspor-Manisaspor: Murat Özcan
16.00 Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor: Sarper Barış Saka
18.30 Altınordu-Ümraniyespor: Çağatay Şahan.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Hakemleri birakinda saha daki futbol a mücadeleye bakin yerlerde sürünüyor
Hakem nereden olursa olsun.Bizimkiler adam gibi oynasınlar gol atsınlar maçı kazansınlar.Yeterki ofsayta düşmeden kurallar dahilinde gol atsınlar.
Ya ayiptir lider göztepe ve liderin en yakin takipcilerinden biri malatyasporun macinin hakemi izmir bölgesinden bu insanlarla alay etmektir..bu mac tarafli olursa siyasilerimiz harekete gecmelidir sahipsz malatya olmamali saygilar
Ona bakarsan bolu da kafaya oynuyor
İki haftada bir İzmir bölgesinden hakem veriliyor ve bu maçları alamadık bir fedarasyon doğu takımlarını süper ligde görmek istemiyorlar açık açık belli yıldırım demir ören besiktas si yaktı sıra fedarasyonda