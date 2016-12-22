Bolu- EYMS Maçına İzmir’den Hakem

TFF 1. Lig’de ilk yarının son haftasında Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy yönetecek.

TFF 1. Ligin 16’ncı haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre, 24 Aralık Cumartesi günü 13.00’da Bolu Atatürk Stadı’nda Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy Yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Volkan Narinç ile İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İbrahim Bozbey yapacak.

Boluspor- Evkur Yeni Malatyaspor maçının Hakem Gözlemcisi’nin Nedim Göklü (Balıkesir), TFF Temsilcisi’nin Ali Okçuoğlu (İstanbul), TFF Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcilerinin ise Mehmet Yavuz (Ankara) ve Nazif Çıldır (İstanbul) oldukları bildirildi.

TFF 1. Lig’de 16’ncı haftada görev yapacak hakemler şöyle:

23 Aralık Cuma

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Eskişehirspor: Bülent Yıldırım

24 Aralık Cumartesi

13.00 Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

13.00 Sivasspor-Adana Demirspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Balıkesirspor-Elazığspor: Kutluhan Bilgiç

18.30 Samsunspor-Göztepe: Özgür Yankaya

25 Aralık Pazar

13.00 Denizlispor-Giresunspor: Caner Ak

13.00 Şanlıurfaspor-Manisaspor: Murat Özcan

16.00 Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor: Sarper Barış Saka

18.30 Altınordu-Ümraniyespor: Çağatay Şahan.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi