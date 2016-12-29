Boluspor’lu Oyuncuya 3 Maç Ceza
TFF 1. Lig’de ilk yarının sonunda Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının son dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Sinan Özkan’a yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Boluspor’un defans oyuncusu Mamadou Diarra’ya 3 müsabakadan men cezası verildi.
İlk yarının son maçında Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelmiş ve Evkur Yeni Malatyaspor mücadeleyi 5-1 kazanmıştı. Mücadelenin son dakikasında Boluspor’un defans oyuncusu Mamadou Diarra’nın hareketi sonrası yerde kalan Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Sinan Özkan’ın kafası bandajla sarılmış daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak, kafasına dikiş atılmıştı.
Boluspor’un defans oyuncusu Mamadou Diarra, yaptığı hareket sonrası maçın hakemi Alper Ulusoy tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Diarra, “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 25.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Diarra’ya ‘rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle’ 3 müsabakadan men cezası verildi.
Yeni Malatya Gazetesi
Bu adama ceza vermeyecekler aynısını bizim futbolcu yapacak onunda kafaya 5 dikiş atılacak ki anlasın acıyı
adamın dibisin Diarra
Direkt kafaya kasten tekme attı.Sinanı Allah korudu.Bu futbolcu müsvettesine en az 5 maç ceza verilmeliydi.
Az vermişler bu caniye en az 5 almaliydi ayrıca Boluspor para cezası vermeli