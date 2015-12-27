“Bomba Gibi Geliyoruz”
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Fahri Tatan, taraftarlarında desteğiyle sezonu şampiyon tamamlayacaklarını söyledi.
Yeni Malatyaspor’un gözde transferlerinden Fahri Tatan, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında takımın çok iyi olduğunu kaydederek, “Takım çok iyi maşallah. Bomba gibi geliyoruz. Şampiyon Yeni Malatyaspor” dedi.
Kamptaki performansıyla göz dolduran tecrübeli futbolcu, Yeni Malatyaspor formasını giymek için sabırsızlandığını kaydetti.
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