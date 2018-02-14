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Malatya Haber -

Boutaib’den İyi Haber

Boutaib’den İyi Haber
  • 14.02.2018
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Evkur Yeni Malatyaspor’da Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynanacak olan Bursaspor maçının hazırlıkları sürerken, sakatlığından dolayı geçen hafta Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyen golcü futbolcu Khalid Boutaib’den güzel haber geldi.

Geçen hafta yaşadığı sakatlık nediyle ligin 21. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılan ve tedavisi için Fransa’ya gönderilen Khalid, dün akşam Malatya’ya dönerek salonda antrenmanlara başladı. Günü salonda çalışarak geçiren Khalid’in Perşembe günü  takımla birlikte antrenmana çıkacağı belirtildi.

Bu arada sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki çalışmada hafif sakatlığı bulunan Dening takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bursaspor maçının taktiği şeklinde geçen idmanda kafasındaki on biride kurduğu gözlenen Erol Bulut’un kart cezalısı Mina’nın yerine savunmada Doria’ya şans tanığı görüldü.
Bulut’un bir diğer değişikliği de sağ bekte yaparak, Sıncere Seth’in yerine Rahman Buğra’ya şans tanığı dikkatlerden kaçmadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Perşembe günü yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

iha

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Yorumlar
  1. KERNEKLİALİ dedi ki:
    16 Şubat 2018, 11:42

    Haftalardır taraftara saç baş yolduran Bautaib kötü bir futbolcu değil.Belkide bulunduğu yerde mutlu değil.Ama en az golatan 3 takımdan biriyiz.Tabiki bunu önce forvetlere soracağız.Süper ligde oynadığımızı unutmayalım.

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  2. hasan dedi ki:
    15 Şubat 2018, 18:18

    Ne ayaksin kardes sen, ya yorum yapmak icin yorum yapiyorsun, ya futboldan anlamiyorsun, ya baska bir takim taraftarisin,

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  3. KERNEKLİALİ dedi ki:
    15 Şubat 2018, 09:15

    Bautaib oynarsa yandık demektir.Sağ kanatta seth mutlaka devam etmeli.

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