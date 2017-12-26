“Böyle Müjde mi Olur? Yarısı Alamayacak!”

Ağbaba, Hekimhan ve Kuluncak’daki depremzedelerin en az yarısının hak sahibi olamayacağını öne sürerek “Köydeki kerpiç evi yıkılan fakir fukara şehirde bir odalı evi bile olsa afetzede sayılmıyor. AKP Milletvekilleri ya bu gerçeği bilmiyor veya bilmelerine rağmen müjde vererek halkı kandırıyor.” dedi. Ağbaba , Adıyaman, Çanakkale, Bingöl gibi illerdeki afetzedelerin hak sahibi olacağını ama büyükşehir statüsündeki Malatya’nın mağdur edileceğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hekimhan ve Kuluncak’ta 2 yıl önce meydana gelen depremin ardından mağdur olan 2 bin afetzedenin Deprem Sigortasından kaynaklı mağduriyetinin giderildiğini ancak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2000-3 No’lu genelgesinden dolayı afetzedelerin yarısının mağduriyetinin devam edeceğini belirtti.

29 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremde Hekimhan İlçesinde Bin 750 , Kuluncak İlçesi’nde ise 234 binada hasar oluşturmuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, depremin 2. Yılında da yazılı açıklama yaparak bürokratik engellerin ortadan kaldırılıp afetzedelere ev yardımı yapılmasını istemişti.

BÜYÜKŞEHİR MAĞDUR EDİYOR

24 Aralıkta çıkan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile DASK şartı kaldırıldı. Ancak Malatya’nın Büyükşehir Statüsünde olmasından kaynaklı, aynı il sınırlarında ikinci evi olan afetzedeler yine yardım alamayacak. Ağbaba, KHK düzenlemesinin ardından yaptığı açıklamada,DASK şartının kaldırılmasının önemli olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirterek “Hak sahiplerinin yaşadığı en önemli engel, o dönem ki ismiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2000 – 3 nolu Genelgesi’nden kaynaklı. Halen yürürlükte olan ilgili genelge uyarınca afetzedenin kendisine ve eşine ait il sınırları içerisinde ikinci bir konutunun olması durumunda yardım yapılamayacağı belirtilmektedir. Malatya ilinin büyükşehir olması nedeniyle tüm il sınırları o yer kavramı içerisinde değerlendirilmekte olup, afetzedenin il sınırları içerisinde kendisine ve eşine ait ikinci bir konutunun bulunması afetzedenin hak sahipliğine engel teşkil etmektedir.” dedi.

ŞEHİRLER VE VATANDAŞLAR ARASINDA AYRIM VAR

“Yazın köylerinde tarım ve hayvancılık yapan üreticilerin büyük bir kısmı il merkezinde gerek çocuklarının eğitimi gerek farklı sebeplerle ikamet etmektedir”diyen Ağbaba, “Afetzedelerin köylerindeki kerpiç evlerinin dışında Malatya’nın orta gelirli vatandaşlarının yaşadığı mahallelerde de evleri bulunmaktadır.İlgili genelgeden hareketle büyükşehirde yaşayan afetzedeler ikinci evlerinden kaynaklı cezalandırılmaktadır. Büyükşehir olan şehirlerde meydana gelen depremde, evleri yıkılan vatandaşlara yeni ev hakkı verilmezken, büyükşehir olmayan kentlerde bu hak verilmekte, dolayısıyla şehirler ve vatandaşlar arasında ayrım ortaya çıkmaktadır. Son KHK da Malatya’yla birlikte yer alan Adıyaman, Çanakkale, Bingöl gibi illerdeki afetzedeler DASK düzenlemesi sonrası hak sahibi olurken, Malatya’daki depremzedeler ev yardımı alamayacaklar. Örneğin Samsat’ta ki depremzedenin Adıyaman merkezinde evi olsa bile hak sahibi olabilirken, Güzelyurt’taki depremzedenin Malatya merkezinde evi varsa yardım alamayacaktır. Yapılan bu haksızlığın ortadan kaldırılması için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2000 – 3 no’lu genelgesinin iptal edilmesi veya büyükşehirlerin de büyükşehir olmayan illerle aynı statüye alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

AFETZEDENİN YARISINA EV YAPAR YARISINA YAPMAZ

AKP milletvekillerinin Hekimhan ve Kuluncak’a müjde olarak yaptıkları açıklamanın gerçeği yansıtmadığını iddia eden Ağbaba, “Depremzedelerin en az yarısının Malatya merkezinde evleri varken ve bu kişiler hak sahibi olamayacakken Hekimhan ve Kuluncak’a müjde vermek doğru değildir. Köyde kerpiç evi yıkılan fakir fukara şehirde 1 odalı evi bile olsa afetzede sayılmıyor. AKP Milletvekilleri ya bu gerçeği bilmiyor veya bilmelerine rağmen müjde vererek halkı kandırıyor. Görünen o ki depremzedeler için 2 yıllık mağduriyet yetmemiş. Afetzedeler şimdi de büyükşehir statüsünden kaynaklı mağduriyetlerinin kaldırılmasını bekleyecekler. 2 yıl da bunun için düzenleme yapılmasını beklerler. AKP bir iş yaparsa hem geç hem de yarım yapar.Tüneli geç yapar, barajı yarım yapar. Afetzedenin yarısına ev yardımı yapar, yarısına yapmaz” dedi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

ARŞİV FOTO: Ağbaba, deprem bölgesinde inceleme yaparken