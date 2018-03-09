F.Bahçe Boynu Bükük Gitti, Yaralı Geliyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında 11 Mart Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında oynadığı futbolu Fenerbahçe karşısında da sergileyip galip gelmek istiyor.

Ligde son iki karşılaşmasını kazanıp, puanını 34’e çıkaran Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Ligin ikinci yarısında şuana kadar 12 puan toplayan ve iyi bir çıkış yakalayan sarı kırmızılılar, sahasında Fenerbahçe’yi de eli boş gönderip, çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, tarihlerinde ilk kez bir Süper Lig maçında bu sezonun ligin ilk yarısında karşılaşmış, Fenerbahçe sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılmıştı.

SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı.

Süper Ligde geride kalan 24 haftalık süreçte 9 galibiyet, 7 beraberlik, 8 de mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 9 haftalık süreçte 18 puan topladı.

Ligin ilk yarısında 16.haftada sahasına Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, 17.haftada deplasmanda Kayserispor’u 1-0’la geçerek, devre arasına 22 puanla girdi. Ligin ikinci yarısında 7 karşılaşmada 12 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 34’e yükseltirken, iyi bir gidişat yakaladı.

9 HAFTALIK PERFORMANSI PARMAK ISIRTIYOR

Sarı kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 9 karşılaşmada 5 kez galip gelirken, 3 karşılaşmada berabere kaldı ve sadece 1 karşılaşmayı kaybetti.

Ligde 9 haftalık bölümde Galatasaray’ı 2-1, Kardemir Karabükspor’u 3-1, Kayserispor, Demir Grup Sivassporve Atiker Konyaspor’u 1-0’lık skorlarla yendi.

Osmanlıspor ve Bursaspor ile 0-0, Kasımpaşa’yla da 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 9 haftalık bölümde sadece 20.haftada deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup oldu.

İÇ SAHADA 19 PUAN TOPLADILAR

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’de şuana kadar oynadığı 12 iç saha maçında 19 puan topladı.

Sahasında oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet alabilen sarı kırmızılılar, 4 karşılaşmada berabere kalırken, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Osmanlıspor’u 3-1, Galatasaray’ı 2-1, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor’u 1-0, Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE YARALI GELİYOR..

Fenerbahçe, 2011’de Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-1 mağlup olduğu Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşmak üzere 7 yıl sonra Malatya’ya geliyor. 2011’de Malatya’dan boynu bükük ayrılan sarı lacivertliler, kayısı kentine yaralı geliyor.

Fenerbahçe, 13 Ocak 2011’de Malatya’da karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olarak, kupaya veda etmişti. Sarı lacivertliler, bu mağlubiyet sonrası 2010-2011 sezonunda ligde iyi bir seri yakaladı ve şampiyonluğa ulaştı.

Bu sezonda şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan ancak son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Malatya deplasmanına yaralı geliyor. Ligde 24 haftalık bölümde 44 puan toplayan İstanbul temsilcisi, zorlu Malatya deplasmanından 3 puanla dönerek, çıkış yakalamak istiyor.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligde son iki maçını kaybetti. Sarı lacivertiler, deplasmanda Beşiktaş’a 3-1, sahasında ise Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1’de beraberlik aldı. Ligde son iki karşılaşmayı kaybeden ve iki haftada 6 puan kaybeden İstanbul temsilcisi, 24 haftalık bölümde 12 galibiyet, 8 beraberlik 4 mağlubiyet alarak 44 puan topladı.

Sarı lacivertliler, Şubat 2014’teki Eskişehirspor ve Sivasspor maçlarından bu yana, Süper Lig’de ilk kez arka arkaya iki lig maçından yenik ayrıldı. Sarı lacivertliler, en son Kasım – Aralık 2009’da ligde arka arkaya üç maç kaybetmişti.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın ardından ligde oynadığı 16 maçın dokuzunda gol yemedi. Malatya ekibi dokuz gole kapama ile bu alanda ligin en iyi iki takımından birisi oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde dört maçtır yenilmiyor. Fenerbahçe maçında da yenilmezlerse, Süper Lig tarihlerindeki en uzun serilerine imza atmış olacaklar.

İç sahada da dört maçtır kaybetmeyen Evkur Yeni Malatyaspor (3G 1B), bundan önce evinde oynadığı sekiz maçın sadece ikisini kazanabilmişti (3B 3M).

Son iki lig maçında kalesinde üçer gol gören Fenerbahçe’nin, Süper Lig tarihinde arka arkaya üç maçta üç veya daha fazla gol yediği bir serisi bulunmuyor.

Evkur Yeni Malatyaspor bu sezon öne geçtiği maçlarda hiç puan kaybetmedi (9G 1B), ancak geriye düştüğü hiçbir maçta da kazanamadı (2B 8M).

Evkur Yeni Malatyaspor bu sezon ligde maçlarında en az gol atılan iki takımdan biri (57, Konyaspor ile birlikte).

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligde attığı son 11 golün altısı ve kalesinde gördüğü son dokuz golün altısı duran toplardan geldi.

Fenerbahçe’nin ligde deplasmanda attığı son 10 golün sekizi Brezilyalı oyuncularından geldi: Giuliano (4), Fernandao (3) ve Josef de Souza (1).

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligde attığı son 13 golün yedisinde Khalid Boutaib’in direkt katkısı var (altı gol, bir asist).

Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı golcüsü Khalid Boutaib bu sezon ligdeki forvetler arasında sadece Adis Jahovic’ten daha az ikili mücadele (185-168) ve hava topu kazandı (115-99) kazandı.

Fenerbahçe’de Josef de Souza bu sezon ligde en fazla pas arası yapan isim (51).

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi