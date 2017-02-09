Bozdağ Öngörülen Tarihi Verdi

TFF 1.Lig’de iç saha maçlarını İstanbul’da oynama kararı alan Evkur Yeni Malatyaspor’u tribünde destekleyen taraftar derneklerine bir yenisi daha eklendi. Bağcılar’da bir grup Malatyalı tarafından, ‘Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği’...