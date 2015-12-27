“Bu Günün Şakası!..”

Malatya’da “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turunda, güzergah üzerindeki bisiklet yolunun araç parkı nedeniyle kapatılmış olduğu görülürken, bu durum “Günün Şakası” diye nitelendirildi.

TEMA Vakfı’nın konuya ilişkin basın bülteni şöyle:

“Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürlüğü tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Bisiklet Turu’na Malaya Bisiklet Topluluğu (MBT) ve TEMA Vakfı İl Temsilciliği bir grup gönüllü üye ile katılım sağlamıştır.

“Avrupa Hareketlilik Haftası 16-22 Eylül tarihleri arasında 1999 tarihinden bu yana Avrupa Ülkelerinin birçok şehrinde, 2002 yılından bu yana ise ülkemizde kutlanmaktadır. 2013 yılında da Avrupa Hareketlilik Haftası ilimizde “Temiz Hava-Senin Hareketin” teması kapsamında kutlanmıştır.

TEMA Vakfı bu etkinlikle; Kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı bilinen, trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanabilmesi için hava kirliliğinin, araç park probleminin, motorlu araçlardan kaynaklanan trafiğin, gürültünün ve trafik stresinin azaltılması ve aynı zamanda fiziksel hareketliliğin artırılmasını amaçlanmaktadır.

“Temiz Hava-Senin Hareketin” sloganı çerçevesinde düzenlenen bisiklet turu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önündeki fotoğraf çekiminden sonra Trafik Şube Müdürlüğü’nün aldığı emniyet tedbirleri ile Saat: 14.00’da Fatih Lisesi önünden başlamış Anadolu Lisesi kavşağından yapılan dönüş ile MUKO Bisiklet Evi önünde sonlandırılmıştır.

Etkinlik sonrası Bisiklet Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mustafa Ekici ve TEMA İl Temsilcisi İzzet Berktaş tarafından yapılan açıklamada; iklim değişikliğinin etmenlerinden biri olan egzoz emisyonuna, ilimizdeki trafik yoğunluğuna ve bunun yarattığı strese dikkat çekerek ilimizde bisikletin bir ulaşım aracı olarak yaygınlaşması ive bisiklet yollarının açılması-geliştirilmesi için çaba sarf ettiklerini bildirmişlerdir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinliğe kurum personelinin ilgi göstermemesi üzüntü ile karşılanmıştır.

Giriş ve çıkışlardaki (rampa) bir dizi eksikliğine yer yer bozulmuş olmasına rağmen şehrimizin yegane bisiklet yolu olan Elazığ yönündeki bisiklet yolununun girişine bir aracın park ederek kapatmış olması etkinliğe katılanlar tarafından “Günün Şakası” olarak değerlendirilmiştir.”