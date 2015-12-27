Bu İş Çok Baş Ağrıtacak!

Dekorasyon ve inşaat malzemelerinin ağırlıklı olarak satıldığı dükkânların bulunduğu Niyazi Mısri Caddesi esnafı, Parkmetre uygulamasından şikâyetçi. Ayrıca, parkmetre kapsamına alınan ana caddeye yakın yerlerdeki sokaklardaki ev ve işyeri sahipleri de, bu düzenlemeye tepki gösteriyorlar.

Belediyenin Malatya genelinde başlatacağı Parkmetre uygulamasının faaliyete geçmesine kısa bir zaman kala, esnaflar şimdiden mağdur olmaya başladı. Caddenin sağ tarafında park yasağının uygulamaya başlanması ve sol tarafında da Parkmetre uygulamasının başlatılmasına tepki gösteren esnaflar, Bu caddeyi açık bir şekilde ölüme terk ediyorlar. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Sonuç alamazsak caddeyi trafiğe kapatarak eylem yapacağız şeklinde şikâyetlerini dile getiriyorlar.

BİRİLERİ Mİ DESTEKLENİYOR?

Cadde üzerinde esnaf olan Fevzi Ertuğrul isimli vatandaş, burada bu uygulamanın başlatılmasının Malatyada yeni açılan ve iş yapmayan büyük firmaların müşterilerinin artırılmasına yönelik bir davranış olduğunu iddia etti.

Ertuğrul yaptığı açıklamada, İnşaat malzemesi satan iki büyük market iş yapamıyor. Bizim aklımıza bu iş yapmayan işletmelerin desteklenmesi ve bizim gibi dükkânların yok olmaya mahkûm edilmesinin dışında bir şey gelmiyor. Biz TSOya gideceğiz ama oradan da sonuç alacağımızı sanmıyoruz. Çünkü o da siyasete oynuyor. Hiçbir yerden sonuç alamazsak tüm esnaflar olarak caddeyi trafiğe kapatacağız ve hukuki hakkımızı arayacağız. Aile gelmiyor. Yeni yeni gelmeye başladılar. Bu uygulama yapılırsa hiç kimse gelmez. Malzememiz geldiği zaman biz nasıl indirip yükleyeceğiz. Biz giyim eşyası satmıyoruz ki ellerine alıp gitsin vatandaş şeklinde konuştu.

Bu arada, bölge esnaflarından olan CHP il başkanı Veli Ağbabanın da bu sorunu dile getirmemesi eleştirildi.

MANTIK EKSİKLİĞİ VAR

Yapılan bu uygulamada bir mantık eksikliği olduğunu belirten Ertuğrul; Mantık olarak bir eksiklik var. Düşünün ki bir müşterimiz geldi. Malzeme beğenecek ve aracına koyup götürecek. Aracını getiremezse nasıl götürecek. Ben almıyorum deyip çıkacak. Sadece biz değil. Tüm esnaflar etkilenecek. Taksi durakları var kargo işletmeleri var bunlara nasıl çözüm bulacaklar. Onları da geçin burada bir sürü apartman var ev var. Onların araçlarına nereyi gösterecekler park yeri olarak. Burası inşaat malzemelerinin satıldığı bir yer. İnönü Caddesi değil ki küçük bir eşya alınıp çıkılsın. Bu uygulama başlarsa bir çok esnaf dükkanını kapatıp gider dedi.

İHALE EDİLMİŞTİ..

Belediye Encümeni salonunda Kasım ayında yapılan ve Belediye başkanı Ahmet Çakır başkanlığında encümen üyeleri ile birlikte Yazı İşleri, İmar ve Şehircilik, Ulaşım Müdürleri ile birlikte Bağımsız meclis üyesi Mehmet Moran ve bazı izleyicilerin katıldığı parkmetre ihalesine Hançer Parkmetre Turizm İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi katılmıştı. Şirketin teklifi olan 4 milyon 340 bin TLyi az bulan Belediye başkanı ve encümen üyeleri teklifin 5 milyon olması için tüm ısrarlarına rağmen, şirket yetkilisi ancak 160 bin TL artışla teklifini 4 milyon 500 bin TLye çıkarmıştı.

İhalenin bu firmaya verildiği öğrenildi.

NERELERİ KAPSIYOR?

İnönü, Atatürk ve İstasyon Caddelerinin bulunmadığı parkmetre uygulama bölgesine dahil cadde ve sokaklar şunlar:

Fuzuli, Milli Egemenlik, Turgut Temelli, Sivas, Hastane, Aslantepe, Mehmet Buyruk, Barbaros, Tevfik Temelli, Sinema, Cezmi Kartay, Halep, Mimar Sinan, Zapcıoğlu ve Boztepe, Mücelli, Niyazi Mısri, İsmetpaşa, Cumhuriyet Caddeleri ile Akpınar meydanı, Atmalı Sokak (Vilayet yanı ve arkası) Eski Belediye arkası, Şire Pazarı civarı, Halfettin, Niyazi Mısri ve İsmetiye sokakları, İpek Caddesi (Camiden sağdan 2. Sokağa kadarki bölüm) Cengiz Topel (Tapu Kadastro önü ve civarı) Çetinkaya Mağazası arkası, ve Hamikoğlu sokak.