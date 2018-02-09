Bu Projeler 192 Bin Dekar Araziyi Sulayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Malatya’da 2’si baraj, 22’si gölet, 1’i de yer üstü sulaması olmak üzere toplam 25 projenin planlamasının sürdüğü bildirildi. Planlanan sulama projelerinin toplam su tutma hacminin 119 milyon metre küp, sulayacağı arazi miktarının da 192 bin 550 dekar olduğu kaydedildi.

DSİ’nin verilerine göre, büyük bir bölümü ihale eden, bazılarının da yapım çalışmalarına başlanan toplam 22 adet göletten Yazıhan Epreme ve Merkez İspendere göletleri 2018 yılında ihale edilecek.

Akçadağ-Duruluova Göleti, Akçadağ-Harunuşağı Göleti, Akçadağ-Kürecik Göleti, Darende-Hacılar Göleti, Darende Ilıca Göleti, Darende Yukarıulupınar Göleti, Doğanşehir-Bıçakçı Göleti,Doğanşehir-Devrent Göleti, Doğanşehir-Gövdeli Göleti, Doğanyol Gökçe Göleti, Hekimhan-Akmağara Göleti, Hekimhan Hasançelebi Karapınar Göleti, Hekimhan-İğdir Göleti, Kuluncak-Alvar Göleti, Kuluncak-Karıncalık Göleti, Kuluncak-Kızılhisar Göleti, Merkez-İspendere Göleti, Merkez Yenice Göleti, Pütürge-Kubbedağı Göleti, Pütürge Miryaylası Göleti, Yazıhan Ansur Göleti, Yazıhan-Epreme Göleti’nden oluşan toplam 22 adet göletin, birçoğunun 2018’de bitirilmesi planlanıyor.

Malatya’da sulama sistemleri rehabilitasyon planlama çalışmaları da sürüyor. Proje kapsamında Derme, Akçadağ, Akçadağ-Suçatı, Medik-Yazıhan, Medik-Şahnahan, Doğanşehir, Sultansuyu ve Polat Sulamalarının rehabilitasyonu ile 62.860 ha alanın cazibeli sistem ile sulanması hedefleniyor.

Doğanyol Kutan Göleti, Battalgazi Kamıştaş, Pütürge Ormaniçi, Arapgir Cevizlidere ve Hekimhan Kocaözü Göletleri 2018 yılı programına planlama ihalesi için teklif edildi. Talep edilen 37 gölet için DSİ Bölge Müdürlüğü’nün su ölçüm ve inceleme çalışmaları da sürüyor.

Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com