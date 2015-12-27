Bu Sınıf Kitap Yazdı
Malatya Sumer Ilkogretim Okulu’nda Veli -Ogretmen dayanışması sonucunda 3. sınıfı ogrencileri ortak bir masal kitabı yazarak yayımladılar.
Sumer Ilkogretim Okulu 3-A sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Nihat Kaloğlu danışmanlığında Beş Masalımız Var isimli bir masal kitabı yazdılar. Masal kitabının sınıfta oluşturulan beş ayrı grubun sınıf ortamında 1 ay süren çalışmayla 5 ayrı masalın birleştirilmesiyle oluştuğu kaydedildi.
Velilerin verdiği destek ile bastırılan masal kitabı, çocuklardan habersiz bir şekilde sınıfa getirilip 23 Nisan hediyesi olarak verildi.
Aynı sınıfın, Valilik önderliğinde yürütülen “Malatya Okuyor” kampanyasında da en çok kitap okuyan sınıflar arasında yeraldığı bildirildi.
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