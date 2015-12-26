‘Bu Yangını Söndürmeliyiz’

Yönetimini mahkemenin atadığı 3 kişilik kayyum heyetinin üstlendiği, eski yönetim tarafından verilen çekin karşılıksız çıkması nedeniyle federasyonun lisansları askıya alması yüzünden İstanbulspor maçına eksik kadroyla çıkan, Samsun maçına da son anda Valinin girişimleri sonucu lisans sorunu geçici olarak halledilerek çıkabilen Malatyaspora acil sıcak para sağlamak amacıyla Valilik tarafından düzenlenen toplantıda nakit, çek ve söz alınmak suretiyle toplanan para miktarının 500 bin YTL civarında olduğu bildirildi. Reyyan Düğün Salonunda Cumartesi akşamı gerçekleştirilen toplantıya 700 kişi ve kuruluş davet edilirken, 200 dolayında katılım oldu, salonun büyük kısmındaki boşluk dikkat çekti. Bu katılımın yarattığı gerginlik il yöneticilerinin yüzlerinden fotoğraflara da yansıdı.

3 MİLLETVEKİLİ, 3’ÜNÜN DE SELAMI!..

Hafta içerisinde Polisevinde yapılmak üzere duyurulan, ancak daha sonra davetli sayısının fazlalığı ve ilginin de fazla olacağı düşüncesiyle Şehirgösterendeki Reyyan Düğün Salonuna alınan ve Cumartesi günü saat 20.00de başlayacağı belirtilen toplantıya Vali Halil İbrahim Daşöz, AKP Milletvekilleri Öznur Çalık ve Mücahit Fındıklı, CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Belediye Başkanı Cemal Akın, Malatyaspor Onursal Başkanı Nurettin Soykan, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Kazgan, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ESOB Başkan Vekili Orhan Özbek, ESKKK Başkanı Ali Evren, AKP İl Başkanı Ahmet Çakır, bazı dernek başkanları, işadamları ile basın mensupları katıldılar.

Vali Daşöz, bir süre önce “Soykan Parkı” olarak bilinen meydanın adının Belediye Meclisi tarafından “Yeni Cami Meydanı” diye adlandırılması kararını “Ahde vefa” hatırlatmasıyla onaylamamıştı. Vali Daşöz’ün toplantıda bir yanında Nurettin Soykan, öbür yanında Belediye Başkanı Akın vardı. Vali, konuşmak için kürsüye çıktığında selamlama sırasında Soykan’dan “Malatyaspor’un efsane başkanı” diye bahsederek, bir kez daha onore ettti ve alkış aldı.

TV Malatya, Güneş TV ve ER TVnin naklen yayınladığıtoplantıda konuşan Vali Halil İbrahim Daşöz, toplanılma nedeninin Malatyasporun devam eden sorunları olduğunu belirtti. Daşöz, Malatyasporun Malatyanın ve Malatyalıların ortak paydası, ortak rüyası olduğunu, Malatyanın ününü sadece altın ürünü kayısı ile değil, sanayisi, Ordusu, Üniversitesi, insan potansiyeli ile önemli bir şehir olmasından aldığını kaydetti. 2 Cumhurbaşkanı çıkarmış, önemli insanların yetiştiği Malatyanın marka bir şehir olduğunu belirten Vali, 2. Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz merhum İsmet İnönünün vefat eden oğlu Erdal İnönü için de başsağlığı dileklerini bildirdi.

Bir şehir marka şehirse, buna paralel özelliklerinin olması gerekir. diyen Vali, Malatyasporun ilde ve il dışında yaşayan Malatyalıların ortak sevdası olduğunu, son dönemde zor günler yaşadığını, 7 futbolcunun şehri terk ettiğini, sorunun tüm ağırlığıyla ortada bulunduğunu bildirdi. Vali, Artık hiç kimse biz duymadık, anlamadık diyecek durumda değil. Şimdi ev yanıyor. Malatyasporun çatısına sıçradı yangın. Karşısına geçip sonra nereye sıçrayacak diye bakmamamız lazım. Bu yangını söndürmemiz lazım. Bana göre hemen söndürmeliyiz. Malatyaya gönül vermiş, buradan çıkmış insanlar el ele gönül gönüle bu yangını söndürürler. Malatyasporu mevcut durumdan kurtarmak istiyorsak adım atmalıyız. Bu ilin marka isimleri, belki 10 ilin toplamında çıkmaz. Bu potansiyel olarak büyük güçtür ve bu gücü enerjiye dönüştürmeliyiz. Sınırlı süre ve yetkilerle işbaşına gelen kayyuma destek vermeli, yardım etmeli, arkalarında durmalıyız.dedi.

Belediye Başkanı Akın, Malatya belediyesi olarak Malatyaspora sürekli yardım sağladıklarını, kendisinin Malatyaspora en çok yardım sağlayan başkanlardan olduğunu belirterek, İmkan olsa da daha fazla versek. dedi ve düzenlenen toplantının Malatyasporun kurtuluş meşalesinin yandığı akşam olmasını dilediğini bildirdi.

AKP Milletvekili Mücahit Fındıklı, Malatyasporun bir yıldızın elden kayması gibi kaymakta olduğunu belirterek, bunun kendilerini üzdüğünü, yıldızın kaymaması için gayretlerinin süreceğini bildirdi. Fındıklı, daha sonraki aşamalarda kulübün bir vakfa dönüşmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıya başladıktan kısa bir süre sonra katılan CHP Milletvekili Aslanoğlu, meclisteki çalışmaların yanı sıra Erdal İnönünün cenaze törenine katıldığını, sonra Malatyaya bu toplantıya geldiğini, Pazar sabahı da Adana üzerinden İstanbula geçip Erdal İnönünün oradaki töreninde hazır bulunacağını bildirdi. Milletvekilleri olarak Malatyada ve İstanbulda gerekirse kapı kapı dolaşarak Malatyaspor için gerekeni yapacaklarını belirten Aslanoğlu, Malatyaspor için siyasi kimliklerini kullanmadıklarını, her şeyden önce Malatyalılıklarının geldiğini bildirdi. Malatyadaki bazı basın kuruluşlarına ve mensuplarına da, Malatyaspor yönetimine talip olduklarını söyleyerek ortaya çıkan ve kim olduğu, parasal güçlerinin ne olduğu bilinmeyen bazılarını araştırmadan kamuoyuna lanse ettikleri için eleştiren Aslanoğlu, daha sonra 3 ayda bir milletvekili maaşlarını aldıklarını belirtti ve bu maaşın 1 aylık bölümünü Malatyaspora bağışladığını söyledi. Bu miktarın 7 bin 500 YTL olduğu belirtilirken, Aslanoğlu daha sonra bu rakamı 10 bin YTLye tamamlayacağını söyledi.

Malatya ve İstanbulda Malatyaspor için gereken her türlü çalışmayı yapacaklarını belirten AKP Milletvekili Öznur Çalık da Malatyasporun ciddi bir kriz sürecinden geçtiğini, yiğidin düştüğü yerden kaldırılması gerektiğini söyledi. Çalık, toplantıda bulunamayan partili milletvekili arkadaşları İhsan Koca, Mehmet Şahin ve Ömer Faruk Özün de selamlarını iletti. Çalık, partili milletvekillerinden Fuat Ölmeztoprak’ı ise saymadı. Çalık, sözlerini Malatyaspor için elimizden ne geliyorsa, gelebilecekse yapmaya söz veriyorum.diye tamamladı. Çalık, toplantının hazurun listesinde, çağrılı olup da gelenleri tek tek okuyarak kürsüden duyurdu.

ACİL İHTİYAÇ 3.5 MİLYON..

Malatyaspor Kayyum Heyeti Başkan Vekili Mustafa Bahadır Atlaş da yaptığı konuşmada, Malatyasporun sorununun çok acil çözülmesi gerektiğini, yaklaşık 14 milyon YTLlik borcun, 3.5 milyonluk bölümünün acilen bulunması gerektiğini, borcun bu bölümünün halledilmesi halinde kalan bölümünün hallinin daha kolay olacağını kaydetti. Malatyasporun Malatyanın üçüncü Organize Sanayi Bölgesi olduğunu, hem sosyal hem de ekonomik açıdan bacasız bir sanayi tesisi olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Altaş, her kesime bunun için görev düştüğünü bildirdi.

“NE OLDUĞU BİLİNMEYENLER GELDİĞİNDE..”

En son olarak Malatyaspor Onursal Başkanı Nurettin Soykan kürsüye geldi. Malatyasporda 5 yıl başkanlık yaptığını belirten Soykan, 1983de Malatyada ANAPın mitingine Turgut Özalın geldiğini, o mitingde kendisini otobüsün üstünde görenlerin Başkan diye tezahürat yaptıklarını, kendisinin Özalın arkasına saklandığını, sonra otobüsün üstünde çömeldiğini, en sonunda otobüsten aşağıya indiğini, Malatyaspor için gösterilen bu sevgi üzerine Turgut Özalın Anavatan iktidara, Malatyaspor 1. lige diye konuştuğunu, ikisinin de daha sonra gerçekleştiğini anlattı. Malatyasporun durumunun kendisini çok üzdüğünü belirten Soykan, Malatyaspora gönül verilmesi ve destek olunması halinde sorunların çözüleceğini kaydetti. Bugün Malatyaspor acze düşmüştür, hastadır. Ölümünü bekliyoruz. Oysa kurtarmamız gerekiyor. Bir yangın var. Gelin bu yangının üzerine Nisan yağmuru olalımdiyen Soykan, Malatyasporla ilgili bir gözlemini de Malatyaspora iyi bir başkan, iyi bir yönetim geldiğinde başarılı olmuş, saygınlığı artmıştır. Ne olduğu bilinmeyenler geldiğinde durum kötüye gitmiştir.dedi. Malatyasporun bir döneminde, 750 milyon liralık bir borç için icra takibi yapan avukatın, kulüp tesisleri Özel İdare adına olduğu için, vitrindeki 32 kupayı 2 telise koyup haczettiğini, kendisinin bu durumu öğrenince, avukatla pazarlık edip 350 milyon ödeyerek kupaları geri alıp kulübe gönderdiğini, daha sonra da bazılarının hiçbir sorumluluğu olmadan yaptığı bu iş için Soykan şov yapıyor diye konuştuğunu belirten Soykan, Böyle konuşanlar da çıkmıştır. Konuşurlar. Malatyaspor şimdi zordadır. Kim ne derse desin elimizden geleni yapmalıyız. Malatyasporu bu borç batağından kurtarmamız lazım. Malatyaspor Malatyanın itibarıdır, şerefidir. Buna sahip çıkmamız lazım. Acil sorunu var halledilmesi gereken. İsterseniz borç verin. Malatyaspor ilerde bu borcunu öder.diye konuştu.

BAZI BAĞIŞLAR..

Konuşmaların ardından; toplantıya katılan kişi ve kuruluşların bağışları duyurulmaya başlandı. CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlunun konuşması sırasında 1 maaşını bağışlayacağını açıklamasının ardından bu bölümde sözalan AKP Milletvekili Öznur Çalık, AKPli 6 milletvekili olarak 1000er YTL bağışladıklarını bildirdi.

Malatyasporun onursal başkanı Nurettin Soykan, Valiliğin açtığı kampanya üzerine aile fertlerinin her biri için 1000er YTL olmak üzere 9 bin YTL bağışlamış olduğunu, ancak bu miktarı bu gece için 16 bin YTLye çıkardığını, 7 bin YTL daha vereceğini bildirdi, büyük alkış topladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı, işadamı Mehmet Kavuk işadamı kimliğiyle 20 bin YTL, İl Özel İdare Çalışanları 30 bin YTL, Malatya Belediyesi çalışanları 25 bin YTL, Güven Hastanesi 5 bin YTL, AKP İl Başkanı Ahmet Çakır yönetim adına 5 bin YTL, İşadamı İbrahim Güngör 5 bin YTL, Ilıcaklar 12 bin YTL, Mücahit Fındıklı inşaat firması 5 bin YTL, Akranlar 5 bin YTL, Dondurmacı Abdullah 8 bin YTL, Çarşı Market 5 bin YTL, Ticaret ve Sanayi Odası 15 bin YTL, Abdulvahap Şerefhanlı 5 bin YTL, Ticaret Borsası 5 bin YTL, Ağbaba Ticaret 5 bin YTL, Sıtkı Yalçın 10 bin YTL, Dega Firması Orhan Kaya 20 bin YTL, Hakkı Pekel 10 bin YTL, Emniyet Müdürlüğü personeli 10 bin YTL, ESKKK Başkanı Ali Evren 4 bin YTL, Ali Alkış 5 bin YTL, Serbest Muhasebeciler Odası 3 bin 500 YTL, İstanbuldan Arif Karaca 10 bin YTL, Sevgi Tıp Merkezi 5 bin YTL bağışladıklarını bildirdiler.

Telefonla bağlanan İstanbul Eminönü Belediye Başkanı hemşehrimiz Nevzat Er 3 bin 500 YTL olduğu öğrenilen 1 aylık maaşını bağışladığını bildirdi.

Televizyondan canlı yayınlanan programı izleyip toplantı yerine gelen bir öğrenci 5 YTL, telefonla bağlanan bazı öğrenciler, işçiler ve vatandaşlar 10 ila 100 YTL arasında değişen miktarlarda bağışta bulunurken, Defterdarlık Memuru Cemil Özhan da 50 YTLlik bağışını bizzat teslim etti.

3 MİLYON İÇİN BEKLENİYORDU, TELEFONLA KATILDI..

Bu arada, haftalardır eski başkan Hikmet Tanrıverdinin kulüpten alacağını silmesi halinde kendi 3 milyon YTL civarında olduğu öne sürülen alacağını sileceğini söyleyen, Tanrıverdinin geçtiğimiz hafta sonunda Malatyaya gelip 2 milyon 900 bin YTL civarında olan alacağını silmesine rağmen, tekrar yapılan görüşmelerde Perşembe ya da Cuma günü Malatyaya geleceğini söyleyen ancak daha sonra sesi duyulmayan eski başkan Haşim Karadağ da geceye telefonla katıldı. Telefonda en yüksek bağışta bulunandan 5 bin YTL daha fazla bağışta bulunacağını söylediği ifade edilen Karadağın bağışını, 35 bin YTL olmasına rağmen 50 bin YTL yaptığını milletvekili Çalık duyurdu.

Gecenin sonunda konuşan milletvekili Çalık, salona geldiğinde katılımın azlığının kendisini ürküttüğünü, ancak yapılan bağışlarla yüzlerinin güldüğünü belirtti. Vali Halil İbrahim Daşöz ise, gecede 500 bin YTL civarında bir paranın nakit, çek ya da söz olarak toplandığının kendisine ifade edildiğini bildirdi.

HABER-FOTO: Levent BARIŞ