‘Bu Yıl Kaba İnşaatı Bitecek’

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), yeni binasını yaptırıyor.

Niyazi Mısri Caddesi Çevreyolu kenarında yıllardır boş bekleyen arsalarına idare binası yapılması için çalışma başlattıklarını söyleyen MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Seçimle göreve geldikten sonra, boş bekleyen arsamıza bina yapacağız diye söz verdik. Kamuoyunun bu anlamdaki bizi eleştirilerine hak verdik. Projeyi yaptırdık. Arsanın kenarına ihate duvarı yaptırdık. İki gün önce de kazısı için teklif toplandı. Teklifi değerlendirdikten sonra temel kazısı başladı. Bütçemizdeki mevcut para ile bu yıl kabasını bitirmeyi planlıyoruz” dedi.