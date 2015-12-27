“Bu Yolu Gören Yok mu?”

Malatya-Arapgir Karayolu’nu kullanan seyahat firmalarının yetkilileri, yolun bozuk kısımlarının düzeltilmesini talep etti.

Bu güzergahta 20 minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın işletmecisi Coşkun Gömüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asfaltın bozulduğunu, yolun çakıl tarlasına döndüğünü savundu.

Gömüç, ”Her yıl bütün araçlarımızın lastiklerini değiştiriyoruz. Yetmiyor. Çakıl taşlarından camlarımız, farlarımız kırılıyor. Her yıl en az 10-12 bin lira yoldan kaynaklı arızalara para harcıyoruz. Yaz mevsiminde trafikte seyir halindeyken çakıllardan kurtulalım derken, asfalt tekerlere yapışıp kalıyor. Karda, buzda ise arabayı durdur, durdurabilirsen” diye konuştu.

Yetkililere seslenen Gömüç, yolun bozuk kısımlarının düzeltilmesini istedi.