Bunu Fuara Belediye Çağırmamış

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Atatürk’e çirkin hakaretleriyle kamuoyunda büyük tepki çeken ve Malatya Kitap Fuarına katılan Mustafa Armağan’ı özel olarak kendilerinin davet etmediğini söyledi. Çakır, “Çoğunlukla yayın evleri kendi yazarlarını çağırıyor ve imza günleri düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak onu özel bir konuk olarak çağırmadık” dedi.

Çakır, kitap fuarını değerlendirdiği basın toplantısında, bir basın mensubunun CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Atatürk’e hakaret eden birinin Malatya Kitap Fuarına davet edilmesiyle ilgili olarak Fuarcılık AŞ’den ‘Özür bekliyoruz’ şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine, söz konusu kişinin katılmasının kendilerinin doğrudan bir davetiyle olmadığını söyledi.

Çakır “Direkt bizimle alakalı bir konu değil. Yayınevleri bazen kendi yazarlarını kendileri çağırıp imza günleri düzenliyorlar. O’nu özel bir konuk olarak çağırmadık. Bizim özel davetimiz değildi” açıklamasında bulundu.

Çakır’ın Kitap Fuarı’na kendilerinin davet etmediğini söylediği Mustafa Armağan, daha önce Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesi’nin iki konferansına konuşmacı olarak davet edilmiş, bu davetler de tepkiye yolaçmıştı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com