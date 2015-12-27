Buraya Dokunma, Oraya Yap

Büyükşehir olmaya hazırlanan Malatya’nın, önemli ihtiyaçlarından biri olan miting başta olmak üzere birçok faaliyet için gerekli açık alan ihtiyacını bir süredir karşılayan, Belediye Sarayı ile MalatyaPark Alışveriş merkezi arasındaki alanın bir bölümüne Yeşilyurt Belediye Başkanı, AVM ortağı ve işadamı Mehmet Kavuk adına cami yaptırılma girişiminin ardından, alanın söz konusu iş adamına tahsisinin yapıldığı öğrenilirken, bu durum eleştiri konusu oldu. Buranın uygun bir alan olmadığı ve caminin bir başka alana yaptırılması gerektiği ifade ediliyor. Bunun için de, Malatya Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda satışa çıkardığı ancak satamadığı eski otogar alanının, şimdi düşünülen yerden çok daha uygun olduğu, buranın Kavuk ailesine uygun bir bedelle satılması ya da tahsisinin daha uygun olacağı değerlendiriliyor.

BELEDİYEYE TERKEDİLEN ALANI “BEŞ PARASIZ” GERİ ALIYORLAR..

Malatya Sümerbank Fabrikası’nın bulunduğu 129 dönümlük alan, fabrika teçhizatı, sosyal tesisleri vs. ile birlikte aralarında Kavuk ailesinin de bulunduğu Malatya Girişim Grubu adlı oluşum tarafından piyasa değerinin “oldukça altında” satın alınmış ve bu satış o yıllarda Malatya’da büyük tartışmalara neden olmuştu.

Özelleştirme adı altında yapılan bu satışın ardından yapılan imar düzenlemesinde yasa gereği, 129 dönümlük alanın bir bölümü, bu grup tarafından belediyeye terkedilmişti. Malatya Girişim Grubu, bir tarafında projesi uluslararası ödül sahibi olan Belediye Sarayı’nın yan tarafındaki boş alanın yanına AVM’yi inşa etmişti. AVM’nin inşasından sonra, İnönü Caddesi tarafında belediye ile AVM arasında kalan Sümer Camii’nin, AVM’nin dış görünüşünün ortaya çıkması açısından kaldırılmasıyla ilgili düşünceler olduğu öne sürülürken, o dönemlerde Mehmet Kavuk tarafından AVM ile belediye arasındaki alana bir cami yaptırılması gündeme getirilmişti. Bu projenin, AVM’nin dış görünüşüne engel teşkil ettiği öne sürülen Sümer Camii’nin de kaldırılmasına yönelik olduğu öne sürülürken, adının “Mehmet Kavuk Camii” olacağı belirtilen caminin maket projeleri de ortaya çıkmıştı.

6 bin kişilik olacağı ifade edilen cami ile ilgili girişimler, 2012 Nisan ayında Mehmet Kavuk tarafından dillendirilmeye başlanmış; Kavuk, büyük oğlunun kendisine hissesini satıp adına cami yaptırması önerisi üzerine, Sanayi Sitesi’ndeki bir gayrimenkulunu satıp bu işe giriştiğini belirterek maket görselleri basına vermiş, temelinin de 2012 yılının Temmuz ayında yapılacak Kayısı Festivali sırasında atılacağını söylemişti.

Ancak, Malatya’nın bir büyükşehir adayı kent olarak miting ve çok amaçlı açık hava faaliyeti ihtiyacını karşılamaya başlayan yere cami yaptırılması girişimi, alanın daraltılmasının uygun olmadığı eleştirilerine yolaçarken, bu nedenle geçtiğimiz haftalara kadar bu iş gündemden çıkmıştı.

Seçimler yaklaşırken, “prim” sağlayabileceğini düşündükleri projeleri uygulamaya koydukları, “üretilmiş tek bir örneği bulunmayan” trambüs adlı yeni model troleybüsü Malatya’ya ulaşım sorununa çözüm olarak sunup tüm itirazlara rağmen yaklaşık 50 milyon TL tutarlı bu projeyi ihale etmelerinden anlaşılan, Malatya Belediyesi’nin Ahmet Çakır başkanlığındaki yönetiminin, “Mehmet Kavuk Camii” için istenen alanı da talep edenlere tahsis ettiği, miting alanı olarak kullanılan yerin bir bölümünün çitlerle çevrilmesiyle ortaya çıktı.

Böylece, Sümerbank’ı aldıktan sonra Malatya Belediyesi’ne yasa gereği terketmek zorunda oldukları alanı, “beş para ödemeden” geri alan “hayır-hasenat sahibi” Kavuk ailesinin, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın bir ara “mimarisini beğenmediği, camiye benzetemediği için karşı çıktığı” cami inşaası için, projede herhangi bir değişiklik yapmadan onayını almış olduğu anlaşıldı.

VER PARAYI AL ORAYI, MALATYA’YA HAYRIN OLSUN

Malatya Belediyesi’nin mevcut yönetiminin, şehrin çok önemli bir ihtiyacı olan “miting alanı”nı daraltacak cami yaptırma girişimine onay vermesine, bu tür alanlar konusunda söz hakkı bulunan Valilik ve Emniyet Müdürlüğü’nün “ihtiyaç” gerekçesiyle karşı çıkması gerektiği konuşulurken, Kavuk ailesinin cami yaptıracağı alternatif yer olarak eski otogarın düşünülmesinin Malatya için daha uygun olacağı değerlendiriliyor.

Bu alanda cami inşa edilmesi için alınmış bir Belediye Meclisi kararı ya da yapılmış bir imar düzenlemesi varsa, bunun da iptal edilmesi ve buranın “miting alanı” olarak korunması gerektiği yorumları da yapılıyor.

Malatya Belediyesi, AVM’ye kente doğru birkaç yüz metre uzakta bulunan 10 bin 602 metrekarelik eski otogar alanını 2011 yılı Mayıs ayında 26 milyon 505 bin TL bedelle satışa çıkarmış, ancak alıcı çıkmamıştı. İkinci ihaleye, bu kez 21 milyon 204 bin lira bedelle aynı yılın Kasım ayında çıkılmış, bu ihalede de söz konusu alan alıcı bulamamıştı. Bu alan halen Malatya Belediyesi’nin mülkü.

Malatya’nın yanı sıra İzmir’de de önemli yatırımları bulunan, İzmir’de bu yıl 350 milyon dolarlık yatırım yapacağı geçtiğimiz günlerde basında yeralan Kavuk ailesinin reisinin, kamunun önemli bir ihtiyacı için kullanılmaya başlanmış olan, belediye ile AVM arasındaki alan yerine, eski otogarı satın alıp, camiyi buraya yaptırmasının çok daha uygun ve “Malatya için hayırlı” bir iş olacağı değerlendiriliyor.

Malatya Belediyesi’nin, cami için Kavuk ailesinin talep ettiği yerle ilgili tahsisi durdurup, gerekirse yeni bir değerleme ile eski otogar binasını bu aileye satmasının veya tahsis etmesinin, kamu menfaatine daha uygun olduğu ifade ediliyor.

FOTOĞRAFLAR:

1- Belediye ile AVM arasında bulunan alanın Çevreyolu’na cephesi olan bir bölümünün etrafı, “Mehmet Kavuk Camii” yapımı için çitlerle çevrildi. Bu tahsisin derhal durdurulması ve eski otogar alanının, “hayırsever” aileye teklif edilip “hayrının katlanmasına vesile olunması” gerektiği konuşuluyor.

2- MalatyaPark AVM’nin de ortaklarından olan Mehmet Kavuk’un yaptıracağı cami ile, AVM’nin İnönü Caddesi tarafındaki ön görünümünü kapatan Sümer Camii’nin de yıkılmasının yolu açılmış olacak.

3- Malatya Belediyesi’nin başkanı Ahmet Çakır’ın, önce mimarisini cami mimarisine benzetmediği için karşı çıktığı, sonra her nedense karşı çıkmaktan vazgeçtiği, ancak yerel seçimlere 1 yıl kala, kendisinin yeniden aday olmasını sağlayabilecek prestij projelerinden biri olduğunu düşündüğü için yapım yolunu açtığı “Mehmet Kavuk Camii”nin maket görünüşü.

4- MalatyaPark AVM ile Belediye binası arasında, Malatya halkının ve kamu yönetiminin miting alanı olarak kullandığı alanın bir bölümünün tahsisiyle yaptırılması planlanan caminin, söz konusu alandaki yerleşimini gösteren maket görüntüsü. (Not: Belediye binasının arkasındaki alan, Belediye Sarayı projesi’nde henüz uygulanmamasına rağmen yeraltı garajı ve üstü park olarak planlandığından bir başka iş için, örneğin miting alanı vs. için kullanılamıyor. )