Bursa’da da Oynaması Zor

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in ligin 22.haftasında deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçına yetişmesinin zor olduğunu söyledi.

Kasımpaşa maçı hazırlıkları esnasında kasığından sakatlanan ve son anda kadrodan çıkarılan Boutaib’in tedavisi sürüyor.

Boutaib’in Bursaspor maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcarken, Faslı oyuncunun sahalara dönmesinin bir hafta 10 gün gibi bir süreci bulacağı kaydedildi.

Teknik direktör Erol Bulut, Boutaib’in durumuyla ilgili, “Khalid antrenmanda bir pozisyonda yanlış bir hareketten adalesini incitti. Tahmin ediyorum bir hafta 10 gün içerisinde bizimle yer alacak. Birinci derecede yırtık var. Bursaspor maçına yetişeceğini düşünmüyorum” dedi.

Bu arada Antalyaspor karşılaşmasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç cezaya çarptırılan sağ bek oyuncusu İssam Chebake ile Kasımpaşa maçı hazırlıkları esnasında kasığından sakatlanan forvet oyuncusu Khalid Boutaib, Kasımpaşa maçında oynayamadı.

Fas asıllı oyuncular İssam Chebake ile Khalid Boutaib, karşılaşmayı tribünde kendileri için ayrılan alanda izledi.

Chebake ve Boutaib’i yan yana gören taraftarlar, iki oyuncuyla öz çekim yapma yarışına girdi. Chebake ve Boutaib, taraftarların istediğini kırmayarak, herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi