Bursa’da da Oynaması Zor
Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in ligin 22.haftasında deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçına yetişmesinin zor olduğunu söyledi.
Kasımpaşa maçı hazırlıkları esnasında kasığından sakatlanan ve son anda kadrodan çıkarılan Boutaib’in tedavisi sürüyor.
Boutaib’in Bursaspor maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcarken, Faslı oyuncunun sahalara dönmesinin bir hafta 10 gün gibi bir süreci bulacağı kaydedildi.
Teknik direktör Erol Bulut, Boutaib’in durumuyla ilgili, “Khalid antrenmanda bir pozisyonda yanlış bir hareketten adalesini incitti. Tahmin ediyorum bir hafta 10 gün içerisinde bizimle yer alacak. Birinci derecede yırtık var. Bursaspor maçına yetişeceğini düşünmüyorum” dedi.
Bu arada Antalyaspor karşılaşmasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç cezaya çarptırılan sağ bek oyuncusu İssam Chebake ile Kasımpaşa maçı hazırlıkları esnasında kasığından sakatlanan forvet oyuncusu Khalid Boutaib, Kasımpaşa maçında oynayamadı.
Fas asıllı oyuncular İssam Chebake ile Khalid Boutaib, karşılaşmayı tribünde kendileri için ayrılan alanda izledi.
Chebake ve Boutaib’i yan yana gören taraftarlar, iki oyuncuyla öz çekim yapma yarışına girdi. Chebake ve Boutaib, taraftarların istediğini kırmayarak, herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Biz düşeriz arkadaş düşeriiizzzzz
Şampiyonluğa oynayan Galatasaray dan 3 tane fazla gol yemişiz. Bu takım iyi yolda arkadaşlar kimsenin şüphesi olmasın. Brezilyalı yeni forvetimiz ile Boutaib iyi bir ikili olup aşı tutarsa. Tadından yenmez. Felaket tellallığına gerek yok, takıma sahip çıkalım yeter.
Bundan sonra ancak yedek kulübesinde oturarak faydalı olur.ligin en az gol atan 3 takımından biriyiz.
Mina da dört sarı kart.
Bizim yönetim bi robinyoyu izlesinler nasıl oynuyor adam. malatyaya level atlatırdı resmen sivası bu transferden dolayı tebrik ediyorum.