E. Yeni Malatya, Bursa’dan Puanla Dönüyor:0-0
Süper Ligin 22.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak, puanını 28’e yükseltti.
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Ligin 22.haftasında Bursaspor’a konuk oldu. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 22 haftada 28 puan topladı. 7 kez galip gelen sarı kırmızılılar, 7 kez berabere kalırken, 8 karşılaşmayı ise kaybetti.
Ligde geride kalan 22 haftada rakip ağları 24 kez havalandıran Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde ise 28 gol gördü.
Sarı kırmızılılar, 21 haftalık süreçte kazandığı 28 puanın 12’sini deplasman maçlarında topladı. Deplasmanda 11 karşılaşmaya çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, 10 deplasman maçında 10 gol atıp, 14 gol yedi.
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
HAKEMLER: Ali Palabıyık (Ankara Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Serkan Olguncan (Ankara Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Mustafa Sönmez (Ankara Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara Bölgesi-Süper Lig Hakemi)
BURSASPOR: 1.Harun Tekin, 6.Christian Chafas Tarouco, 10.Pablo Martin Batalla, 23.Aziz Eraltay, 26.Barış Yardımcı (Dk.83 Abdullahi Shehu), 28.Sorin Bogdan Stancu (Dk.78 Sinan Bakış), 29.Delarge Dzon (Dk.69 Gheorghe-Teodor Grozav), 32.Yusuf Erdoğan, 46.Ndubisi Mikel Agu, 51.John Joseph Bostock, 93.William Paul Ekong
YEDEKLER: 27.Muhammed Şengezer, 37.Gheorghe-Teodor Grozav, 33.Onur Atasayar, 17.Furkan Soyalp, 22.Jires Kembo Ekoko, 24.Josua Arnold John, 12.Sinan Bakış, 14.Ricardo William Faty, 25.Abdullahi Shehu, 4.Ertuğrul Ersoy
TEKNİK SORUMLU: Paul Joseph Marie Le Guen
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 3.Matheus Doria Macedo, 7.Michael Pereira (Dk.72 Fernando Emanuel Dening), 8.Murat Yıldırım, 11.Eren Tozlu (Dk.58 Gilberto Olivera Souza Junior), 14.Okechukwu Godson Azubuike, 16.Sadık Çiftpınar, 21.Adem Büyük (Dk.87 Khalid Boutaib), 22.Aly Cissokho, 35.Aytaç Kara, 77.Rahman Buğra Çağıran
YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 4.Gökhan Akkan, 9.Khalid Boutaib, 10.Nacer Barazite, 18.Muenfuh Seth Sincere, 47.Berk Yıldız, 88.Fernando Emanuel Dening, 89. Gilberto Olivera Souza Junior, 90.Abdoulaye Sadio Diallo, 97.Mustafa Eskihellaç
TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut
SARI KARTLAR: Aziz Eraltay, Yusuf Erdoğan, Gheorghe-Teodor Grozav (Bursaspor), Sadık Çiftpınar, Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)
Dakika 5: Rahman’ın sağdan ortasında Eren ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.
Dakika 7: Evkur Yeni Malatyaspor’da uzun oynanan topta Pereira, ceza sahası içerisinde dar açıdan dokundu aut.
Dakika 11: Batalla ceza sahası içerisinde üç oyuncu arasından sıyrıldı pasını Yusuf Erdoğan’a verdi. Yusuf’un vuruşunda top defanstan döndü.
Dakika 18: Aytaç’ın kullandığı serbest vuruşta Doria’dan önce Bursaspor’un kalecisi Harun çıktı ve topu aldı.
Dakika 19: Adem Büyük, sol taraftan uzak mesafeden şansını denedi top, kaleci Harun’un kucağında kaldı.
Dakika 21: Bursaspor’da serbest vuruşu Batalla kullandı. Orta şeklinde kullanılan serbest vuruşta defanstan seken top Ekong’un önünde kaldı. Ekong’un yakın mesafeden şutunu kaleci Ertaç kurtardı ve gole izin vermedi.
Dakika 28: Aziz’in soldan ortasında Batalla kafayı vurdu. Yükseklik kazanan topu, kaleci Ertaç kontrol etti.
Dakika 32: Delarge’nin sağdan ortasında top Doria’yı geçti Stancu’ya gelmeden Sadık Çiftpınar, kafatla topu kornere gönderdi.
Dakika 34: Batalla’nın sağdan kullandığı korner atışında Ekong kafayı vurdu, köşeye giden topu kaleci Ertaç iyi uzanarak, kontrol etti.
Dakika 40: Aytaç’ın akıl dolu pasında Eren sağdan ceza sahasına girdi ve ortaya çıkarttı. Pereira’dan önce defans araya girerek, mutlak golü önledi.
İlk yarının sonuna hakem tarafından 3 dakika ilave edildi.
Dakika 45+2: Aytaç Kara’nın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde hiçbir futbolcu dokunamayınca, top kaleci Harun’da kaldı.
Dakika 45+3: Batalla’nın ceza sahasına pasında Delarge’den önce Doria dokundu. Dönen topa Barış vurdu, Doria kritik bir müdahalede daha bulundu top kornere çıktı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Dakika 46: Battalla’nın sağdan ortasında Delarge vurdu yandan aut.
Dakika 49: Batalla’nın soldan ortasında kaleci Ertaç tek yumrukla uzaklaştırmak istedi ancak dönen top Yusuf Erdoğan’ın önünde kaldı. Murat Yıldırım’ı geçen Yusuf Erdoğan’ın vuruşunda kaleci Ertaç direk dibinde topu kontrol etti.
Dakika 63: Bursaspor’da John Joseph Bostock uzak mesafeden sol ayağıyla sert bir şut gönderdi top, az farkla yandan auta çıktı.
Dakika 66: Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç’ın ortaladığı topa Ekong kafayla dokundu top kornere çıktı.
Dakika 67: Aytaç’ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Batalla topa dokundu. Dönen top Rahman’da kaldı. Rahman’ın pasında Gilberto vurdu kaleci Harun parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Dakika 72: Bursaspor’da John Joseph Bostock uzak mesafeden şansını denedi top farklı şekilde üstte auta çıktı.
Dakika 89: Grozav sağdan ceza alanına girdi Ekong vurdu Murat Yıldırım müdahale etti top kornere çıktı.
Mücadelenin sonuna oynanmamış süre olarak 4 dakika ilave edildi.
Dakika 90+2: Evkur Yeni Malatyaspor’un kontra atağında Gilberto topu Bursaspor yarı sahasına taşıdı şutunu çekti top kaleci Harun’da kaldı.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Ferdi DURDU – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com
Fotoğraflar : AA- iha (Bursa)
rahat yeneceğimiz takımları beraberlikle avunuyoruz.bursa yı çok rahat yenerdik.takımda acilen adem-murat yıldırım ve eren tozlunun kadrodan çıkartılması gerekiyor.bunlar 2.lig oyuncusu.dia-barazite ve diğer oyuncuları hazırlması gerekiyor erol hocanın.bunlarla iş yürümez.murat yıldırım ayağına nerede top gelirse gelsin defansa veya kaleciye verme derdinde.eren ve adem bal vermeyen arı gibi.topu öldürmekten başka bir şey yapmıyorlar.bu kaçan puanları çok ararız.önümüzde zorlu fikstür var.altımızdaki takımlardan beraberlikle ligde kalamayız.
Saglam bi golcü olsa bisolmaz daha ama nerde kaleye glinceheycanlanıyolar
hiç yoktan iyidir 1 puan
futbol adına hiç bişe yok… kör topal gidiyoruz. bir yerde fren patlarsa mefta oluruz… kaya çilingiroğluna hak vermeye başladım
Emeginize.saglik.tesekkurler.yolunuz.acik.olsun
ARKADAŞ LIGIN SONUNA GELIYORUZ HALA ŞÖYLE KOLTUĞA YASLANIP RAHAT Bİ GALIBIYET ALAMADIK. EROL HOCANIN…BU OYUN STÌLI DE ÇOK SIKICI 10 KİŞI DEFANS TAM ITALYAN TAKIMI OLDUK….BELKIDE DOĞRU YAPIYOR AMA FUTBOLUMUZ HIÇ TAT VERMIYOR
Süper ligin en kötü kadrosuna ve yönetimine sahip olan takımımızın erol bulut hocamız sayesinde topladığı 28 puan ve bulunduğumuz konum kötü değil. Karabük maçında kesinlikle 3 puan almamız lazım.
Maçtaydım, canlı seyrettim. Takım bir felaket, Ertaç, Azubuike, Doria, Buğra, Aytaç iyi, Pereria, Murat, Gilberto ,Eren , Dening becerileri kadar çalıştılar, İlk yarı bütün atakları soldan yedik Sisokko, ileri gidince dönemiyor. Gelelim Adem’e aylardır oyunda yoktu, bu günde öyle. Erol hoca çok kötü malzemeden yemek yapmaya çalışıyor.
Hangi takımı seyrettin?
Haydi YeniMalatyasporum, Karabük’ü yenelim. ÜMİTLENELİM
KARABÜKÜ DE YENEMESEK KIMI YENECEGIZ ZATEN BUNDAN SONRA ZOR TAKIMLAR GELIYOR BU FIRSATLATI KACIRMAMAMIZ LAZIM
Takımı beğenmeyenler,oyuncuları beğenmeyip gelişigüzel yorum yapanlar lütfen ya takımı destekleyin ya da yorum yapmayın. Sizin bildiğiniz oyunu ve oyuncuları hoca ve teknik heyet bilmiyormu. Ne kadar para o kadar köfte. Malatyaya selamlar.. Malatyaspora başarılar.
Takım defansif anlamda çok iyi işler yapıyor ama ofasif yönden zayıf Hoca elindeki malzemeyi çok iyi kullanıyor sağ bekimiz iki haftadır yok eksikliğinı fazlasıyla hissettik Palabıyık Sadıka neden sarı kart gösterdi anlamadım ama zamanında görülen bir kart.Karabük maçından sonra zor maçlar başlıyor.
Azuike barazit ve diaollo ile kurmak lazım orta sahayı dikine oynayacaksak ve deningg bu kurgu savunma kurgusu dikine otnatmıyo erol bulut açık söliyo önce defansif sonra ofansif diyo hoca
Hoca da haklı bence, gol yemedin mi atarsan avantaj sende olur her zaman. Bizim takım çok iyi defans yapıyor, süperlig in ilk üç takımından birisi bu konuda bana göre. Ama işte defans iyi iken elimize geçen kontraları da iyi değerlendirmek gerek. Topu hızlı sürmek lazım kontratağa çıkarken, Azibuike bu aralar atağı ilerletme konusunda çok zayıf. Alıp ileri gideceğine sağa sola veriyor sürekli. Arkadaşlar övüyor kendisini ama, sıradan bir orta saha bana göre. Herkes kendi fikrini ifade ediyor burada iyi niyetli bir şekilde , sonuçta hepimiz Malatya sevdalısıyız kötü düşünmeyiz Malatya için. Erol Hoca ya destek verelim sonuç ne olursa olsun. Herkese iyi akşamlar
1 puaninda bir şerefi vardı ama takımımız onunda içine etti macin 2 dakikasinda zaman geçirmeye başladık bursanin yerinde kim olsa en az 3 atardi bize
MAŞAllah herkes spor yorumcusu azubuike okadar kötüli monoco takip ediyo bkj istiyo ya allah aşkına takımda sadık azubike perreira alt ligden geldi takımdan çıktıkları an maç kaybediyosun kim dediklerinizi yapmış tek başına yok adam geçmemiş. Yok asist yapmaamış dönğp bi bqkın azubikenin sakat olduğu. Cezalı olduğu hangi maçı almışız takımın dinamosu elbette düşüş var olacak hüç biri makina değil yanında oynayanlar ne yapıyo suçu azuya bulanlar bu takımda canla başla oynayan tek adam
EYMS bu maçta yenemiyorsan yenilmeyeceksin kuralını uyguladı.Deplasmanda alınan bir puan iyi fakat kendi evinde mutlaka rakiplerini yenmek zorundasın.Son haftalarda çok puan kaybettik.Önünde neredeyse düşmesi kesin gibi gözüken Karabük maçı var.Bu takım can havliyle maça asılacaktır.Ona göre tedbirleri alıp üç puanı hanene yazdırmalısın.
Oyun sıfır evet yinede erol hoca olmazsa isimiz zor malzeme bu bi sadık vardı oyunda bugün umarım haftaya böyle olmaz
Bu oyunla bu futbola bu futbolcularla aldığımız 1 puan çok Başarlı diyeceksiniz beğenmediniz bu futbolcularla aldık puanları o da ayrı bir sans topu 22 +28 toto
Azubuke 3 yıldır bu takımı sırtlıyor, iki maç kötü oynadı diye hiçbirimizin ona laf söylememesi lazım.Erol hoca akıllı adam onu oyundan alsaydı 19-20 yaşındaki bu yiğiti hayata küstürürdü bir daha da toparlayamazdı.Önümüzdeki maçlarda görün kaplanımı…
Diğer oyundan alınanlarında hayata küsüp hiç oynamaması gerek o halde. Dening neredeyse her maç ya giriyor ya da çıkıyor, yine de koşuyor birşeyler yapmaya çalışıyor. Azibuike de toparlansın en kısa zamanda, oynayamıyorsa hazır değilse bir kaç maç dinlenip öyle gelmeli daha motive olarak.
Takımın mevcut kadrosu ile yine iyi durumdayız. Azibuke nin oynadığı topu bende oynarım, sağa sola atmaktan başka birşey yapmıyor. Bir kere dikine oynadığını adam geçtiğini göremedik. Erol Hoca iyi niyetli, sahip çıkalım. Takım bu sene düşmez orası kesin, deplasmanda 1 puan bazen üç puan gibidir .
Sonuna kadar katılıyorum. Arkadaş Azubuke bu takımı 3 yıldır sırtlıyor diyo. Adam geldiğinden beri kaç gol atmış kaç asist yapmış kaç maçta oyunun kader adamı olmuş bilen yok.
adam ön libero mevkisinde oynuyor bunu bilin ona göre yorum yapın. azudan gol asist beklemek akıl işi değil. hatta şu anda orta sahada en fazla top çalan oyunculardan biri. azu olmadığı zamanki maçların hepsinde yenildik.
Bursa deplasmanından 1 puan almışız,halen şikayet edenler var.Bursanın yedeklerinden bile bir takım daha çıkar.Arkadaşlar tabiki gönlümüzden çıkan 3 puanı almak ama Takımımız bu kadro ile iyi çıkartıyor.
Maçı tribünde izledim.Azubuike tam bir facia oldu en çok ona kızdım.aldığı her topu rakibe verdi.bideki kredisini tüketti.Eren ve Adem sahada hiç yoklardı.Yine her zamanki gibi sadık ın sırtından bir puanı şans eseri aldık.Erol hoca haftalardır devam eden düşüşe karşılık hiçbirşey yapmamış.Oyuncu değişiklikleri bile yanlıştı.
Aynen devam.yenemiyorsan yenilmiycen.
Karabük ü yenersek düşme korkumuz kalmaz
kim ne desin, bu takimin forveti boutaip””tir, nokta…
Bu kadro ile fena gitmiyoruz ancak malzeme bu. İyi sonuç. Erol hoca olmasa işimiz çok zordu. Güveniyoruz kendisine.
Yenemiyorsan yenilmeye eksik deplasmanda rakibinden 1puan iyidir sağolun kaplanlar
Bu rezil oyunla alınan 1 puan’a seviniyorum.
Rezil bir yorum.
Gerçekten rezil bir yorum.
Bitsin bu eziyet artık
Son haftalardaki en kötü oyunumuz umarım bir puan alabiliriz
Bekledigimiz ümit etigimiz Malatya yok
1 puan alirsak cok cok iyi
Bursa kalesinin adresini bulamadik ikinci yari insallah
ALLAHTAN ümüt kesilmez
Doria sürekli hata yapıyor gelişim yok
Ah Erol hoca ah. aytaç 10 numara değil, eren de forvet değil!
Onların yerine sence kimi almalı?.yedek kulübesine hiç baktın mı? Hoca iyi tekeden süt çıkarıyor ne yapacak daha..sizin gibileri anlamak mümkün değil.