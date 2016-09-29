Büyük Felaket
Petrol sondaj kulesi Deepwater Horizon’da çalışan 126 kişilik ekip, 20 Nisan 2010’da her zamanki gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Hepsi vardiyanın sonuna gelip bir an önce karaya çıkmayı ve kendilerini bekleyenlere kavuşmayı arzu etmektedir. Ancak akşam saatlerinde yaşanan şiddetli patlamalar, herkesi büyük bir şoka uğratır. Durduralamayan ve sonrasında günlerce sürecek yangından sağ kurtulabilmek için mücadele eden ekip, cehennemi andıran bir ölüm kalım savaşının ortasında kalacaktır.
Vizyon Tarihi: 30 Eylül 2016
Yapımı : 2016 – ABD
Tür : Aksiyon , Dram , Gerilim
Süre: 107 Dak.
Yönetmen : Peter Berg
Oyuncular : Mark Wahlberg , Kate Hudson , John Malkovich , Dylan O’Brien , Kurt Russell
Senaryo : J.C. Chandor , Matthew Sand , Matthew Michael Carnahan
Yapımcı : Lorenzo Di Bonaventura , Mark Vahradian
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