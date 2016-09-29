Büyük Felaket

Petrol sondaj kulesi Deepwater Horizon’da çalışan 126 kişilik ekip, 20 Nisan 2010’da her zamanki gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Hepsi vardiyanın sonuna gelip bir an önce karaya çıkmayı ve kendilerini bekleyenlere kavuşmayı arzu etmektedir. Ancak akşam saatlerinde yaşanan şiddetli patlamalar, herkesi büyük bir şoka uğratır. Durduralamayan ve sonrasında günlerce sürecek yangından sağ kurtulabilmek için mücadele eden ekip, cehennemi andıran bir ölüm kalım savaşının ortasında kalacaktır.

Vizyon Tarihi: 30 Eylül 2016

Yapımı : 2016 – ABD

Tür : Aksiyon , Dram , Gerilim

Süre: 107 Dak.

Yönetmen : Peter Berg

Oyuncular : Mark Wahlberg , Kate Hudson , John Malkovich , Dylan O’Brien , Kurt Russell

Senaryo : J.C. Chandor , Matthew Sand , Matthew Michael Carnahan

Yapımcı : Lorenzo Di Bonaventura , Mark Vahradian

sinemalar.com