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Malatya Haber -

Büyükşehir 3 Müze Daha Açıyor

Büyükşehir 3 Müze Daha Açıyor
  • 14.02.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, 3 ayrı müze daha açmanın hazırlıklarını yapıyor. Kongre ve Kültür Merkezi yanındaki kerpiç evlere açılacak olan ‘Radyo ve Gramofon Müzesi’, ‘Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Müzesi’ ile ‘Malatya Mutfak Müzesi’nin hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, müzelerle ilgili yapılan planlama ve hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgiler şöyle:

“Radyo ve Gramofon Müzesi”

230 m² giriş kat,255 m² üst kat ile toplamda 485 m² ye sahip olacak müzede, dünyadaki ilk radyo yayını, Eşref Şefik Beyin İstanbul Telsiz evinde yapmış olduğu Türkiye’deki ilk radyo yayını ve Şehit Kamil Özalper Sanat okulundan yapılan Malatya’daki ilk radyo yayını vatandaşlarla buluşturulacak.

Müzede aynı zamanda bir döneme damga vurmuş ‘Arkası Yarın’ radyo tiyatroları, dönemin ünlü radyo programları, TRT Radyosunda Malatyalı besteci Fahri Kayahan’a ait özel bir köşe ve müze ziyaretçilerinin ücretsiz hatıra fotoğrafı çektirebilecekleri eski dönem bir ev tasviri ve betimlemeleri yer alacak. Müzede daha önce gün yüzüne çıkmamış çeşitli antika eser niteliğinde yaklaşık 500 adet radyo ve gramofon sergilenecek.

Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Müzesi

310 metre kare olan 2 katlı kerpiç binadaki girişte Rahmetli Turgut Özal’ın icraatları ve başarılarının anlatıldığı görseller, mektuplar köşesi ve Anı Evi yer alacak. Çocuklar ve gençler için atölyeler, kütüphane ve internet üzerinden çeşitli araştırmalara imkan sağlayacak olan bir de meclis planlanıyor.

Mutfak müzesi

280 metre karelik alanda 4 odadan oluşacak müzenin giriş katında yöresel ürünler satış odası, giriş hol kısmında Mobil Malatya Mutfağı olarak adlandırılacak olan sunum odaları, üst katta ise fuaye alanı olarak kullanılacak bir hol ülkemizin önde gelen gurmelerinin Malatya Mutfağı hakkında yapmış oldukları çeşitli yemek programları hakkında sürekli yayınlanacak toplantı – komisyon odası bulunacak. Peyzaj alanlarında ise eski dönem usullerle yapılan tarım faaliyetleri yer alacak.

Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nin bulunduğu alan ve Kerpiç Evler Grubu  (keyled.com.tr)

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Yorumlar
  1. malatyalı dedi ki:
    15 Şubat 2018, 08:54

    Başkan kendisi Müzelik oldu. Malatya Belediyesi ve Şirketleri Borç batağında.

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  2. Ergul dedi ki:
    14 Şubat 2018, 22:53

    Güzel ama eksik olanKütüphane açılmasi koskoca Malatya’nın kütüphanesi yok…

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  3. Murat Bey dedi ki:
    14 Şubat 2018, 21:04

    battalgazi belediyesini taklitten öteye gidemiyor Büyükşehir belediyesi..battalgazi belediyesi yazlari otobüs seferi başlattı tarihi yerlere, Büyükşehir hemen atladı üstüne..battalgazi belediyesi mahalle müzeleri yapıyor, büyükşehirde hemen başladı müze yapmaya…biraz orijinal hizmet yapın Büyükşehir belediyesi lütfen…ancak sehrimizde çok sayıda müze olması çok iyi…

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    1. Oğuzhan dedi ki:
      15 Şubat 2018, 18:05

      Ne alakası var kardeşim. Yorum yaparken biraz Allahtan utanın. Kim kimi takip ediyor? Böyle güzel müzeler Türkiyede hatta dünyada ses getiren müzeler. Gölge etmeyin boş yere.

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  4. erkan dedi ki:
    14 Şubat 2018, 16:24

    Kardeşim karşı çıkanlar neyin kafasını yaşıyorsunuz.Belediye çok güzel bir hizmet yapmış .Diğer hizmetler farklı kültür hizmetleri farklı bu konularda Malatya büyükşehir başarılı hizmetler yapıyor.Benim il dışından Malatya’ya gelen çok iş arkadaşım var hepsi Malatya’ya bayılıyor.Her hizmeti niye eleştiriyorsunuz.

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  5. suat dedi ki:
    14 Şubat 2018, 15:51

    Müze açacağınıza su kesintisi sorunlarını çözün

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  6. mire dedi ki:
    14 Şubat 2018, 14:00

    bimerden kultur ve turizm bakanligina en azindan istek ve oneri seklindede olsa talapte bulunmak vatandaslik gorevidir duyarli vatandaslarin

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  7. mire dedi ki:
    14 Şubat 2018, 13:44

    beyler bu muzeleri acarken toplanilan malzemeler varya adam gidip pazardan 50 liraya bi radyo aliyo ilgili yere gelene kadar artıyo bu muzeler sadece bedavadan ticaret yapan bu sorumlulara yario muzemi acacksin. ver ilan malatya halkindan topla belli bi bedel karsiliginda bilir kisi huzurunda. Eyyy malatya habercileri hani haber bulamiyosunuz ya bi arastirin nerden aldiniz nasil aldiniz kaca aldiniz o mallarin piyasadaki degerlerini piyasayi arastirarak bi ogrenin yazik cok yazik…sikayette bulunun vatandas

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  8. Alişan dedi ki:
    14 Şubat 2018, 11:19

    BU KERPİÇ EVLERE ON YILDIR HARCANAN PARAYLA MALATYA’YA BİR DEVLET HASTANESİ YAPILIRDI.

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  9. Bekir Sözen dedi ki:
    14 Şubat 2018, 09:52

    güzel gelişmeler bunlar,düşünenleri,emek verenleri kutluyorum.

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  10. mehmet dedi ki:
    14 Şubat 2018, 08:32

    inşallah

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  11. hakan dedi ki:
    14 Şubat 2018, 07:41

    Muze yapacaginiza .sunni göllü .otur,a piknik yeri yapin .merkeze

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