Büyükşehir 3 Müze Daha Açıyor
Malatya Büyükşehir Belediyesi, 3 ayrı müze daha açmanın hazırlıklarını yapıyor. Kongre ve Kültür Merkezi yanındaki kerpiç evlere açılacak olan ‘Radyo ve Gramofon Müzesi’, ‘Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Müzesi’ ile ‘Malatya Mutfak Müzesi’nin hazırlık çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, müzelerle ilgili yapılan planlama ve hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgiler şöyle:
“Radyo ve Gramofon Müzesi”
230 m² giriş kat,255 m² üst kat ile toplamda 485 m² ye sahip olacak müzede, dünyadaki ilk radyo yayını, Eşref Şefik Beyin İstanbul Telsiz evinde yapmış olduğu Türkiye’deki ilk radyo yayını ve Şehit Kamil Özalper Sanat okulundan yapılan Malatya’daki ilk radyo yayını vatandaşlarla buluşturulacak.
Müzede aynı zamanda bir döneme damga vurmuş ‘Arkası Yarın’ radyo tiyatroları, dönemin ünlü radyo programları, TRT Radyosunda Malatyalı besteci Fahri Kayahan’a ait özel bir köşe ve müze ziyaretçilerinin ücretsiz hatıra fotoğrafı çektirebilecekleri eski dönem bir ev tasviri ve betimlemeleri yer alacak. Müzede daha önce gün yüzüne çıkmamış çeşitli antika eser niteliğinde yaklaşık 500 adet radyo ve gramofon sergilenecek.
Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Müzesi
310 metre kare olan 2 katlı kerpiç binadaki girişte Rahmetli Turgut Özal’ın icraatları ve başarılarının anlatıldığı görseller, mektuplar köşesi ve Anı Evi yer alacak. Çocuklar ve gençler için atölyeler, kütüphane ve internet üzerinden çeşitli araştırmalara imkan sağlayacak olan bir de meclis planlanıyor.
Mutfak müzesi
280 metre karelik alanda 4 odadan oluşacak müzenin giriş katında yöresel ürünler satış odası, giriş hol kısmında Mobil Malatya Mutfağı olarak adlandırılacak olan sunum odaları, üst katta ise fuaye alanı olarak kullanılacak bir hol ülkemizin önde gelen gurmelerinin Malatya Mutfağı hakkında yapmış oldukları çeşitli yemek programları hakkında sürekli yayınlanacak toplantı – komisyon odası bulunacak. Peyzaj alanlarında ise eski dönem usullerle yapılan tarım faaliyetleri yer alacak.
Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
FOTO: Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nin bulunduğu alan ve Kerpiç Evler Grubu (keyled.com.tr)
Başkan kendisi Müzelik oldu. Malatya Belediyesi ve Şirketleri Borç batağında.
Güzel ama eksik olanKütüphane açılmasi koskoca Malatya’nın kütüphanesi yok…
battalgazi belediyesini taklitten öteye gidemiyor Büyükşehir belediyesi..battalgazi belediyesi yazlari otobüs seferi başlattı tarihi yerlere, Büyükşehir hemen atladı üstüne..battalgazi belediyesi mahalle müzeleri yapıyor, büyükşehirde hemen başladı müze yapmaya…biraz orijinal hizmet yapın Büyükşehir belediyesi lütfen…ancak sehrimizde çok sayıda müze olması çok iyi…
Ne alakası var kardeşim. Yorum yaparken biraz Allahtan utanın. Kim kimi takip ediyor? Böyle güzel müzeler Türkiyede hatta dünyada ses getiren müzeler. Gölge etmeyin boş yere.
Kardeşim karşı çıkanlar neyin kafasını yaşıyorsunuz.Belediye çok güzel bir hizmet yapmış .Diğer hizmetler farklı kültür hizmetleri farklı bu konularda Malatya büyükşehir başarılı hizmetler yapıyor.Benim il dışından Malatya’ya gelen çok iş arkadaşım var hepsi Malatya’ya bayılıyor.Her hizmeti niye eleştiriyorsunuz.
Müze açacağınıza su kesintisi sorunlarını çözün
bimerden kultur ve turizm bakanligina en azindan istek ve oneri seklindede olsa talapte bulunmak vatandaslik gorevidir duyarli vatandaslarin
beyler bu muzeleri acarken toplanilan malzemeler varya adam gidip pazardan 50 liraya bi radyo aliyo ilgili yere gelene kadar artıyo bu muzeler sadece bedavadan ticaret yapan bu sorumlulara yario muzemi acacksin. ver ilan malatya halkindan topla belli bi bedel karsiliginda bilir kisi huzurunda. Eyyy malatya habercileri hani haber bulamiyosunuz ya bi arastirin nerden aldiniz nasil aldiniz kaca aldiniz o mallarin piyasadaki degerlerini piyasayi arastirarak bi ogrenin yazik cok yazik…sikayette bulunun vatandas
BU KERPİÇ EVLERE ON YILDIR HARCANAN PARAYLA MALATYA’YA BİR DEVLET HASTANESİ YAPILIRDI.
güzel gelişmeler bunlar,düşünenleri,emek verenleri kutluyorum.
inşallah
Muze yapacaginiza .sunni göllü .otur,a piknik yeri yapin .merkeze