Büyükşehir 3 Müze Daha Açıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 3 ayrı müze daha açmanın hazırlıklarını yapıyor. Kongre ve Kültür Merkezi yanındaki kerpiç evlere açılacak olan ‘Radyo ve Gramofon Müzesi’, ‘Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Müzesi’ ile ‘Malatya Mutfak Müzesi’nin hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, müzelerle ilgili yapılan planlama ve hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgiler şöyle:

“Radyo ve Gramofon Müzesi”

230 m² giriş kat,255 m² üst kat ile toplamda 485 m² ye sahip olacak müzede, dünyadaki ilk radyo yayını, Eşref Şefik Beyin İstanbul Telsiz evinde yapmış olduğu Türkiye’deki ilk radyo yayını ve Şehit Kamil Özalper Sanat okulundan yapılan Malatya’daki ilk radyo yayını vatandaşlarla buluşturulacak.

Müzede aynı zamanda bir döneme damga vurmuş ‘Arkası Yarın’ radyo tiyatroları, dönemin ünlü radyo programları, TRT Radyosunda Malatyalı besteci Fahri Kayahan’a ait özel bir köşe ve müze ziyaretçilerinin ücretsiz hatıra fotoğrafı çektirebilecekleri eski dönem bir ev tasviri ve betimlemeleri yer alacak. Müzede daha önce gün yüzüne çıkmamış çeşitli antika eser niteliğinde yaklaşık 500 adet radyo ve gramofon sergilenecek.

Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Müzesi

310 metre kare olan 2 katlı kerpiç binadaki girişte Rahmetli Turgut Özal’ın icraatları ve başarılarının anlatıldığı görseller, mektuplar köşesi ve Anı Evi yer alacak. Çocuklar ve gençler için atölyeler, kütüphane ve internet üzerinden çeşitli araştırmalara imkan sağlayacak olan bir de meclis planlanıyor.

Mutfak müzesi

280 metre karelik alanda 4 odadan oluşacak müzenin giriş katında yöresel ürünler satış odası, giriş hol kısmında Mobil Malatya Mutfağı olarak adlandırılacak olan sunum odaları, üst katta ise fuaye alanı olarak kullanılacak bir hol ülkemizin önde gelen gurmelerinin Malatya Mutfağı hakkında yapmış oldukları çeşitli yemek programları hakkında sürekli yayınlanacak toplantı – komisyon odası bulunacak. Peyzaj alanlarında ise eski dönem usullerle yapılan tarım faaliyetleri yer alacak.

Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nin bulunduğu alan ve Kerpiç Evler Grubu (keyled.com.tr)