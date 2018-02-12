Büyükşehir Meclisi Toplanacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısını 14 Şubat 2018 Çarşamba günü yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre 14 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan toplantı gündeminde; Malatya Cazibe Merkezinde bazı dairelerin işletme hakkının devri, yapılan taksi evlerinin yıllık kira ücretlerinin belirlenmesi, bazı bölgelerde parkmetre uygulamaları, bazı ücret tarifelerinde değişiklik yapılması, sosyal yardımlar yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi, Darende’de yapılan parka ‘Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’ isminin verilmesi, MASKİ tarafından şirket kurulması, kadro iptal ve ihdası, ilçe, köy ve mahallelerin ulaşım haklarının MOTAŞ’a devredilmesi gibi maddelerin yanı sıra imar maddelerinin bulunduğu bildirildi.

(Bülten)